Vernetzungsprojekt Menzingen-Neuheim Kleine Strukturen mit Wirkung Ökoflächen sind wichtig für die Biodiversität – das zeigt sich etwa bei einer Begehung auf der Hintersennweid.

Gut 30 Mitglieder des Vernetzungsprojektes trafen sich auf dem Hof von Peter Waltenspül und Carmela Total in Neuheim. Auf dem Biobetrieb Hintersennweid wurde bei der Umstellung auf Bio im Jahr 1992 noch Milchwirtschaft betrieben.1999 wurde die Milchproduktion eingestellt und die Rindfleischproduktion unter dem Label «Bio Weide Beef» gestartet. Die hügelige und zum Teil steile Topografie sind optimale Voraussetzungen für Grasland. Im Jahr 2014 begannen sie dann zum ersten Mal auf den wenigen ebenen Flächen mit dem Ackerbau. Das erste Produkt waren die Kartoffeln. Im nächsten Jahr folgte die Sommergerste, dann Urdinkel und das neueste Hofprodukt ist der Polentamais. Das Vernetzungsprojekt (VP) Moränenlandschaft Menzingen-Neuheim wurde mit der Gründung einer Trägerschaft im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Die erste Projektperiode ist im Jahr 2014 ausgelaufen und konnte erfolgreich vorerst bis ins Jahr 2022 verlängert werden.

Das Vernetzungsprojekt wurde bis 2022 verlängert. Bild: PD

Anfänglich wurden viele neue Ökoflächen und Strukturen angelegt und Hecken und Bäume gepflanzt. Mittlerweile wird das Augenmerk mehr auf einen Qualitätssteigerung der ausgeschiedenen Flächen gelegt, denn mit den bereits vorhandenen Ökoflächen ist eine grosse mengenmässige Steigerung fast nicht mehr möglich und sinnvoll. Die Qualität der Ökoflächen wird mit der richtigen Pflege, mit viel Geduld und dem Anlegen von Strukturen erreicht. Damit man die Wirkung kontrollieren kann werden sogenannte Ziel- und Leitarten bei den Tieren bestimmt. Das dies aber nicht immer einfach ist, zeigt zum Bespiel der Kuckuck, einer der wenigen Vogelarten, welche ihren eigenen Namen ruft. Vor Jahrzehnten noch verbreiteter und in den letzten Jahren wurde er immer seltener. Einerseits fehlen ihm zuletzt Strukturen in unserer Kulturlandschaft, aber es ging auch sein Lieblingsfutter, welches die Raupen von verschiedenen Faltern sind, zurück. Dazu sind die Probleme in den fernen Ländern, welche er als Zugvogel jeden Winter besucht, noch nicht besser geworden.

In der Startphase des Vernetzungsprojektes wurde Peter Waltenspül in der Hintersennweid schon einmal an einem gleichen Anlass besucht. Damals war noch vieles neu angelegt worden. Die Hintersennweid ist ein Paradebeispiel wie sich Ökoflächen oder Hecken in den letzten etwas mehr als 10 Jahren gut entwickelt haben. Bespielhaft angelegte Stein und Asthaufen sind Lebensraum für unzählige Insekten, aber auch für Hermeline, Blindschleichen und noch Vieles mehr.

Auch Schlaglöcher sind Lebensräume



Peter Waltenspül hebt beispielsweise regelmässig kleine Stellen für Wasserflächen aus. Diese sind kaum grösser als zwei bis drei Quadratmeter, aber darin tummeln sich unzählige bedrohte Gelbbauchunken. Eine kleine Massnahme in der Landschaft mit einer grossen Wirkung. Dies hilft nämlich damit sich eine bedrohte Art und dazu noch viele andere Lebewesen sich in diesem Gebiet halten können. Früher hat diese Pionierart unter anderem Pfützen genutzt, die in Schlaglöchern von Naturstrassen entstanden sind, was es heute kaum mehr gibt. Der biologische Ackerbau, welcher auf dem Hof betrieben wird, ist vielfältig und gleichzeitig wird auch wertvolles Getreide produziert. Dass man die Natur nicht immer beeinflussen kann, zeigen die Gewitterschauern der vergangenen Woche. Leider wurde auch Neuheim am Vortag der Begehung vom Hagel heimgesucht und die Kulturen, insbesondere der Mais, sehr arg in Mitleidenschaft gezogen.

Etwas ernüchternd musste man feststellen, dass man gegen die Natur so machtlos ist und bleibt. Die heute extensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen sind oft an viele Vorgaben gebunden. So sind ein streng geregelter Schnittzeitpunkt und ein Düngeverbot die Regel. Oftmals wird die angestrebte Qualität dadurch nicht oder erst nach sehr langer Zeit erreicht. Die gemachten Erfahrungen und Berichte zeigen, dass eine sanfte Düngergabe und ein gestaffelter und vielmals früherer Schnittzeitpunkt dem gewünschten Wiesenbild dieser Flächen keinen Nachteil bringen würden, im Gegenteil. Bei der anschliessenden Verpflegung wurden noch einige interessante Gespräche geführt. In einem war man sich einig. Vernetzen macht Sinn, wenn am richtigen Ort die richtigen Massnahmen gemacht werden profitieren alle. Alle Mitglieder des Vernetzungsgebietes tragen dazu bei, dass unsere Kulturlandschaft so ist wie wir sie kennen. Vor allem auch mit den Strukturen wird ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität geleistet. Mit einem richtigen Mass und einem gesunden Gleichgewicht von Produktion und Natur wird dies hoffentlich so bleiben. Tragen wir weiterhin Sorge dazu.



Für das Vernetzungsprojekt Menzingen-Neuheim: Dominik Iten