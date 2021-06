Der Bischof des Bistums Zrenjanin, Serbien, Ladislav Nemet wird am Freitag, 11. Juni, einen Gottesdienst in der Oberwiler Kirche Bruder Klaus feiern (Rosenkranz ab 8.30 Uhr, Messe ab 9Uhr). Das teilt das Hilfswerk Kirche in Not mit.