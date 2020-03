Leserbrief Verschiedene Lesermeinungen zu Covid-19 und der Reaktion darauf Zur Berichterstattung über die Corona-Virus-Pandemie

Es braucht Respekt vor dem Corona-Virus, genau wie bei jeder saisonalen Grippe auch. Doch Angst ist völlig fehl am Platz, denn dies verhindert das klare Denken. Die fast stündlich veröffentlichten neuen Zahlen über die Entwicklung des Corona-Virus versetzen viele Menschen in unnötige Angst und Panik. Die verhängten Massnahmen der Regierungen zielen in dieselbe Richtung.

Wissenschaftliche Studien belegen, wie Angst das Immunsystem schwächt. Neben dem sinnvollen vermehrten Händewaschen und anderem, wäre es angezeigt, die Menschen von der Wichtigkeit der Pflege ihres Immunsystems zu informieren. Aber das wird sträflich vernachlässigt. Auf den geeigneten Impfstoff warten, ist das einzige fragwürdige Szenario. Meis‑ tens kommen Politiker zu Wort, welche die Aussagen ihrer Informanten verbreiten. Wirklich kompetente Fachleute, die die Zusammenhänge darlegen können, müssen gesucht werden. Ich kann deren zwei wärmstens empfehlen: Dr. Wolfgang Wodarg, Lungenfacharzt sowie Dr. med. Rüdiger Dahlke, Humanmediziner.

Es ist zu erwarten, dass trotz der extremen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die Ansteckungen noch rapid zunehmen werden. Diese Entwicklung ist laut Dr. Wodarg ganz normal, wie bei der alljährlich wiederkehrenden Grippe. Dies belegen auch einige Zahlen. Weltweite Todesfälle bei schwerer saisonaler Grippe: 650000 (bei der dramatisierten Schweinegrippe waren es ca. 400000). Am Corona-Virus sollen in dieser Saison weltweit bis jetzt ca. 8000 Menschen gestorben sein. Bei den verstorbenen handelt es sich fast immer um alte Menschen mit zusätzlichen schweren Vorerkrankungen.

Bei Virusinfektionen sind immer eine Vielzahl Erreger beteiligt. Die Tests sind aber nur auf einzelne Viren ausgelegt. So ist es auch bei der normalen Grippe, wo das Influenza-Virus vorherrscht, aber auch Corona-Viren zu finden wären. Momentan wird halt mit den neuen Tests nur nach «Corona» gesucht und nur «Corona» gefunden. Neben diesem Virus wären wohl bei den Verstorbenen noch viele andere Viren gefunden worden, wäre denn auch danach gesucht worden. Die Testverfahren selber können übrigens grosse Mängel aufweisen, da diese Methoden ohne die sonst üblichen Prüfverfahren aus Zeitdruck freigegeben wurden! Das Corona-Virus ist auch nicht neu, das gab es schon immer. Es hat nur sein «Mäntelchen» gewechselt, um so unser Abwehrsystem zu überlisten. Viren verändern sich dauernd, passen sich an, um zu überleben. Für mich ist nach wie vor klar: Es ist Grippezeit wie alle Jahre wieder.

Mit gesundem Menschenverstand sinnvolle Massnahmen befolgen. Dazu gehört vor allem der Schutz der Risikogruppen. Die vom Bundesrat aktuell verhängten krassen Massnahmen betreffen mich persönlich stark und ich werde auch diese befolgen. Alles hat immer zwei Seiten. Geniessen wir nun etwas mehr die Ruhe und finden zu uns selber zurück. Bewegung in der freien Natur, viel frische Luft und Sonne tanken stärken unser Immunsystem. Nur zu Hause sitzen wäre sicher kontraproduktiv. Bleiben Sie positiv und gesund!

Bruno Seiler, Zug

Leute aus traditionellen Wirtschaftsparteien und Politikerinnen und Politiker bis weit rechts, welche in guten Zeiten «weniger Staat, mehr Freiheit» fordern, fette Gewinne möglichst steuerfrei den Aktionären zuschanzen oder in Steuerparadiese transferieren und sich jeweils darin überbieten, Steuer-Schlupflöcher auszunutzen oder durch fragwürdige Holding-Konstrukte und Briefkastenfirmen Steuern zu sparen oder gar zu verhindern, rufen jetzt – in schlechten Zeiten – lauthals nach staatlicher Unterstützung für ganze Branchen. Widersprüchlicher geht nicht. Woher soll der Staat die geforderten Milliarden nehmen, wenn man sie ihm (vorher) nicht gibt? Besonders stossend sind die Forderungen der Fluggesellschaften: Als Nichtfliegender soll ich mit meinem Steuergeld helfen, Airlines = Klimakiller zu retten? Für den durch Korruption unterwanderten Fussball habe ich gar kein Verständnis.

Ueli Krasser, Hagendorn

Plötzlich geht es, und vielleicht merken wir endlich, dass unser Diplom-Fixiert-Sein verantwortlich ist für den Fachkräftemangel. Wir haben genügend Fachkräfte aber nicht genügend Diplomierte. Werft die Diplomerfordernisse fort und setzt auf echte Fachkräfte, die Erfahrung und gesunden Menschenverstand haben und nicht auf Diplomierte mit ihrem bürokratischen realitätsfremden Bildungswissen. Die momentane Grippewelle zeigt, dass unsere Gesellschaft auch funktionieren würde, wenn wir mit vielen Vorschriften massivstens zurückfahren würden, und stattdessen auf Erfahrung und Vernunft setzten. Die Corona-Krise zeigt uns sehr deutlich auf, dass wir in den letzten 30 Jahren so ziemlich alles falsch gemacht haben, was wir falsch machen können! Corona ist nicht gefährlicher als andere Influenza-Viren, nur anders. Corona zeigt uns aber auf, welche echte Baustellen in unserer Gesellschaft zu bearbeiten sind. Diplomwissen und Bürokratie schaden und nützen in der Regel sehr wenig. Diplomierte Fachkräfte und Akademiker (ja, ja, ich weiss, dass ich auch einer bin) haben uns nahe an den Abgrund geführt, wir müssen uns von ihnen emanzipieren. Haltet die Massnahmen ein, nicht weil ihr sie sinnvoll findet, sondern weil wir dem Bundesrat keinen Anlass geben dürfen, sie zu verschärfen!

Und ich danke den Pflegerinnen und Pfleger, den Spitex-Angestellten für ihren Einsatz und hoffe, dass die Gesellschaft endlich merkt, dass wir die Falschen gut bezahlen!

Michel Ebinger, Rotkreuz