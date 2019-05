Leserbrief Verschiedene Meinungen zum neuen Planungs- und Baugesetz des Kantons Zug Zur Abstimmung über die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) am 19. Mai

Es gibt aber aus bürgerlicher Sicht gute Gründe, die PBG-Vorlage abzulehnen, obwohl die Befürworter das revidierte Planungs- und Baugesetz (PBG), über welches wir am 19. Mai abstimmen, als Win-win-Situation anpreisen. Der Gesetzesentwurf geht über das bundesrechtliche Minimum hinaus, indem er auch bei Um- und Aufzonungen eine Mehrwertabschöpfung vorsieht. Dies kommt einer neuen Steuer gleich. Ebenso sieht der Gesetzesentwurf die Möglichkeit vor, dass anstelle einer Barleistung die Mehrwertabgabe auch als Sachleistung erfolgen kann. Es besteht die Gefahr von Willkür. Einmal will der Gemeinderat ein Restaurant im obersten Stock, mal etwas Land abtreten für eine Strasse oder ein Ladenlokal im Erdgeschoss. Für solche «Vetternwirtschaft» dürfen unsere Gesetze keinen Platz bieten. Deshalb stimme ich Nein zur PBG-Vorlage.

Thomas Werner, SVP-Kantonsrat, Unterägeri

Im Jahr 2014, hatte der Bund das Raumplanungsgesetzes (RPG) revidiert und den Kantonen fünf Jahre Zeit gegeben dies umzusetzen. Diese Vorgabe konnte leider bis dato im Kanton Zug nicht umgesetzt werden. Folglich hat der Bundesrat dem Kanton Zug und vier weiteren Kantonen per 1. Mai 2019 neue Einzonungen von Bauland verboten. Das Planungs- und Baugesetz ist ein ausgewogener Mittelweg, welcher alle Vorgaben des Bundes erfüllt. Sowohl gemeindliche als auch kantonale Behörden unterstützen den Vorschlag, ebenso die Mehrheit des Kantonsrats. Denn die Vorlage ermöglicht einerseits eine gesunde bauliche Entwicklung und anderseits den nötigen Schutz der Landschaft. Eine kantonsrätliche Minderheit aus dem Lager der Sozialdemokraten, der Alternative – die Grünen sowie der Schweizerischen Volkspartei haben jedoch das Behördenreferendum ergriffen, obschon die Beweggründe unterschiedlicher nicht sein könnten. Deshalb können die Zugerinnen und Zuger darüber nun an der Urne abstimmen.

Sollten am 19. Mai die Zugerinnen und Zuger die Vorlage des Planungs- und Baugesetzes ablehnen, hätte dies für den Kanton und die Gemeinden gravierende Folgen. Notwendige Einzonungen für kommunale Projekte wären nicht mehr möglich. Ebenso würde ein Nein an der Urne das Zuger Gewerbe und ihre Zulieferbetriebe empfindlich treffen. Die Arbeits- und Ausbildungsplätze, welche die betroffenen Betriebe heute anbieten, wären realistisch gesehen ebenso gefährdet. Mit Ihrer Ja-Stimme wird der Kanton Zug die Vorgaben des Bundes erfüllen, womit der Kanton Zug auch die notwendige Rechtssicherheit für die Bürger und die Wirtschaft bietet. Die Vorlage bringt eine Win-win-Situation für die Zuger Bevölkerung und die Zuger Wirtschaft.

Dazu wird eine angemessene Lösung zu Gunsten eines lebenswerten Kantons Zug geschaffen und die Autonomie der Gemeinden hinsichtlich der Bestimmung einer überobligatorischen Mehrwertabgabe kann gesichert werden. Mit einem Ja am 19. Mai 2019 verhindert der Kanton Zug, dass eingezontes Land als Spekulationsobjekt gehortet wird. Aus diesem Grunde lege ich mit grosser Überzeugung für diese Vorlage ein Ja an der Urne ein.

Jean Luc Mösch, CVP-Kantonsrat und Präsident des Gewerbevereins Cham, Cham

Sie haben sicher schon einige Leserbriefe zum Planungs- und Baugesetz im Kanton Zug gelesen, über das wir am 19. Mai abstimmen. Warum ich auch noch einen schreibe? Weil mir nicht gefällt, dass die Bereitschaft zum Kompromiss offenbar je länger je mehr zurückgeht, dass Partikulärinteressen über eine Lösung gestellt werden, die einer grossen Mehrheit dient. 2013 hat die Zuger Stimmbevölkerung mit mehr als 70 Prozent Ja gesagt zum neuen eidgenössischen Raumplanungsgesetz. Es regelt unter anderem den massvollen Umgang mit dem Boden, die Verdichtung bisheriger Bauzonen und die Mehrwertabgabe bei Neueinzonungen. Gerade für uns im Kanton Zug ist klar, dass der Boden ein wertvolles Gut ist. Daher wurde das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG), welches das nationale Raumplanungsgesetz umsetzt, auch als ausgewogener Mittelweg gestaltet, der von den Gemeinden und einer klaren Mehrheit des Kantonsrats unterstützt wird. Denn die Vorlage ermöglicht einerseits eine gesunde bauliche Entwicklung und anderseits den nötigen Schutz der Landschaft. Wenn wir das PBG ablehnen, ist niemandem geholfen. Keine weiteren Einzonungen wären mehr möglich und die Rechtslage für viele Projekte und Entwicklungen wäre unklar. Für mich zeigt dieser Fall, dass «Extrempositionen» zwar zu Beginn einer Diskussion angebracht sein können, um das Feld abzustecken. Danach aber braucht es die Bereitschaft, aufeinander zu- und Kompromisse einzugehen. Verantwortung für unsere Demokratie zeigt sich in der Fähigkeit zum fairen Kompromiss. Das neue Planungs- und Baugesetz ist ein solcher fairer Kompromiss, dem ich am 19. Mai überzeugt zustimme.

Tom Magnusson, FDP-Kantonsrat, Menzingen