VERSTEIGERUNG 2,31 Millionen Franken Schätzwert: In Baar kommt ein Bauernhof unter den Hammer Zum ersten Mal seit fünf Jahren versteigert das Betreibungsamt Baar ein Grundstück. Wie gross das Interesse wohl wird? Mitte November haben jedenfalls an die 100 Leute den Bauernhof besichtigt – wenn auch längst nicht alle mit Kaufabsichten erschienen.

84'358 Quadratmeter Fläche. Ein Grundstück mit Zweifamilienhaus, Scheune, Garage samt Schopf, Liegehalle und landwirtschaftlichem Betriebsgebäude: Auf 2,31 Millionen Franken schätzt das Betreibungsamt Baar den Wert der Liegenschaft Obertalacher in Allenwinden, die am Donnerstag voraussichtlich in neue Hände übergehen wird: Das Betreibungsamt Baar sucht einen neuen Eigentümer für den Bauernhof, der wegen einer Grundpfandbetreibung versteigert wird.

Versteigerung startet um 14 Uhr

Erstmals seit November 2016 und erst zum zweiten Mal seit 2010 kommt in Baar ein Grundstück unter den Hammer, sagt Sprecher Silvan Meier auf Anfrage. Wie viel Volk die Steigerung anziehen wird, will er nicht abschätzen, darüber könne man nur spekulieren.

Verhält es sich am Donnerstag gleich wie am 18. November, könnten es einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden: An den gut zweistündigen Besichtigungstermin zog es zwischen 80 und 100 Personen. Nur: Potenzielle Bieter waren offenbar nicht viele darunter. Meier:

«Ein kleiner Teil zeigte spürbares Interesse. Der grössere Teil war wohl eher aus Neugier anwesend.»

Ob mit Kaufabsichten oder nur der Neugier wegen – im Gemeinderatssaal (Marktgasse 10) habe es sicher genügend Platz für alle Interessierten, so Meier. Die Versteigerung startet um 14 Uhr.