Fussball Trainer Zug 94, Thomas Jent: «Verunsicherung steckt tief in den Köpfen» Die Fussballteams der 1. Liga Zug 94 und Münsingen trennten sich am Samstag torlos. Die Gefühlslage der beiden Trainer spricht Bände.

Zugs Jetlir Krasniqi (rechts) kämpft mit Münsingens Nick Rothen um den Ball beim Fussballspiel der 1. Liga auf der Herti Allmend. Es blieb bei einem 0:0. Bild: Roger Zbinden (9. April 2022)

Thomas Jent, der Trainer des am Tabellenende klebenden 1.-Ligisten Zug 94, sass nach dem torlosen 0:0 gegen Münsingen gedankenverloren in seiner Kabine. Es dauerte eine geraume Weile, bis er nach Worte ringend zu sprechen begann. «Im Training decken meine Spieler das in ihnen steckende Potenzial auf, auf dem Platz ist davon kaum mehr etwas zu sehen.»

Sie hätten gewusst, so Jent, dass ihnen Münsingen nur wenige Torchancen zugestehen würde, und sie hätten gewusst, dass man zumindest eine dieser wenigen Torchancen nutzen müsse. «Aber meine Mannschaft war blockiert. Die Verunsicherung steckt tief in den Köpfen», weiss Jent.

Präsident Aydogan Cilingir bemerkte trocken: «Mit dieser Leistung, die wir gegen Münsingen gezeigt haben, ist nicht mehr zu erwarten. Wir haben nun zwar drei Spiele nicht verloren, aber wir schiessen keine Tore.» Doch woran lieg es? Torhüter Lukas Winzap ist ein sicherer Rückhalt. Die Verteidigung steht gut, aber sie rückt nur zögerlich auf und schlägt die Bälle zu oft unkontrolliert nach vorne. Das Mittelfeld hat so fast keinen Einfluss aufs Spielgeschehen.

Und vorne hängt alles vom robusten Mittelstürmer Petar Ugljesic ab, der bestätigt: «Man haut die Bälle einfach nach vorne, in der Meinung, der Petar macht das dann schon.» Ugljesic war es dann auch, der in der 23. Minute plötzlich freigespielt vor dem Münsinger Keeper Patrick Karrer auftauchte – einen Moment zu lange studierte – und den Ball aus rund acht Metern über das Tor schoss.

Pizzi scheiterte am Münsinger Schlussmann

Und in der 64. Minute konnte Ugljesic im gegnerischen Strafraum nur noch regelwidrig am Torschuss gehindert werden. Schiedsrichter Clovis Aebi zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Villiam Pizzi, der bis anhin nicht sonderlich zu gefallen vermochte, schnappte sich den Ball, setze zögerlich zum Schuss an und scheiterte kläglich am Münsinger Schlussmann.

Sichtliche Enttäuschung nach dem Unentschieden gegen Münsingen bei Thomas Jent, Trainer Zug 94. Bild: Roger Zbinden (09. April 2022)

In den restlichen Spielminuten tauchten die Zuger noch mehrmals vor dem gegnerischen Strafraum auf, doch Gefahr vermochten sie nicht mehr zu erzeugen.

Das torlose Unentschieden war zu wenig für die Zuger, um sich etwas näher an die in der Tabelle vor ihnen liegenden Teams heranzuschieben. Münsingen jedenfalls feierte den gewonnenen Punkt wie einen Sieg. Während der Zuger Trainer mit dem Schicksal haderte und die Welt nicht mehr verstand, jubilierte sein Antipode Kurt Feuz, der sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams war:

«Wir vermochten den Achtpunktevorsprung auf Zug 94 zu wahren, und wir können zu Hause noch gegen die mitgefährdeten Teams aus Buochs und Schötz antreten.»

Er sei zuversichtlich, dass sie den angestrebten Ligaerhalt zu realisieren vermögen.

Trotz der misslichen Tabellenlage wollen die Zuger das Projekt Ligaerhalt noch nicht endgültig aufgeben. Thomas Jent betont: «Solange wir noch eine mathematische Chance auf den Ligaerhalt haben, werden wir von Spiel zu Spiel unser Bestes geben. Dass wir dafür Tore schiessen müssen ist uns bewusst.» Er erhoffe sich ein Erfolgserlebnis, das die Blockade in den Köpfen zu lösen vermag.