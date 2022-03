Verwaltung Die Gemeinde Steinhausen setzt künftig auf ein Geschäftsleitungsmodell Per 1. Januar 2023 soll das neue Modell voraussichtlich in Kraft gesetzt werden.

In der Gemeinde Steinhausen soll ein Geschäftsleitungsmodell eingeführt werden. Konkret ist ein Ressortsystem mit operativer Geschäftsleitung durch Verwaltungskader geplant, wie die Gemeinde mitteilt. Die politische Führung wird bei diesem Modell durch die einzelnen Gemeinderatsmitglieder wahrgenommen. Die Führung der Verwaltung wird durch eine Geschäftsleitung sichergestellt. Der Vorsitz der Geschäftsleitung ab 2023 wurde mit Beschluss vom 22. November 2021 der Gemeindeschreiberin übertragen.

Der Gemeinderat hat entschieden, im 2022 die Vorarbeiten beziehungsweise den Changeplan für die Modelländerung auszuarbeiten und auszuführen. Voraussichtlich per 1. Januar 2023 wird das neue GL-Modell in der Gemeindeverwaltung in Kraft gesetzt. Die vollständige Umsetzung wird die Gemeinde Steinhausen im Laufe des Jahres 2023 beschäftigen. «Durch die Anpassung des Führungsmodelles für die Verwaltung Steinhausen soll ausserdem erwirkt werden, das Gemeinderatsamt attraktiver zu machen, da Entscheidungen/Arbeiten künftig so weit wie möglich an die operative Führung delegiert werden», heisst es in der Mitteilung. (rh)