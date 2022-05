Verwaltung Walter Dietrich wird neuer Generalsekretär der Zuger Gesundheitsdirektion Der 55-Jährige tritt die Stelle Anfang November als Nachfolger von Beatrice Gross an.

Walter Dietrich. Bild: PD

Der Regierungsrat hat Walter Dietrich zum neuen Generalsekretär der Gesundheitsdirektion ernannt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Er sei ein ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen und verfüge über eine langjährige Verwaltungserfahrung. Er tritt die Stelle Anfang November als Nachfolger von Beatrice Gross an. Walter Dietrich ist 55 Jahre alt und wohnt in Zürich. Er ist Jurist mit Anwaltspatent, zuletzt führte er als Generalsekretär das Generalsekretariat der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, nachdem er seit 2005 als stellvertretender Generalsekretär und Leiter Rechtsabteilung beziehungsweise Leiter verschiedener Abteilungen in der Gesundheitsdirektion gearbeitet hatte. Beatrice Gross wird als Leiterin Sonderprojekte bis zu ihrer Pensionierung weiter im Direktionssekretariat arbeiten. (rh)