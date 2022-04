Leserbrief Verzicht auf Technik ist immer ein Gewinn «So gelingt der Umgang mit Laptops», Ausgabe vom 2. April

Wirklich? Eltern sollten auch einmal ein Kriegsspiel (Fortnite) ausprobieren, um sich mit dem Zeitgeist der Kinder auseinanderzusetzen? Als unsere sechs Kinder die Primarschule (in den Jahren 1991 bis 2008) besuchten, gab es Fachveranstaltungen zu Gamen und Fernsehen in der Familie.

Es wurde angeregt, mit den Kindern alle möglichen Sendungen zu schauen und zu diskutieren, mit ihnen zu gamen oder gar WLAN-Partys zu organisieren. Es wurde abgeraten, den Konsum der Kinder zu restriktiv einzuschränken oder gar zu verbieten. Nur so könnten die Kinder mediale Kompetenzen entwickeln, es bestehe sonst die Gefahr, dass sie später mediensüchtig würden.

Das widersprach unserem Verständnis. Wir wollten keinen Fernseher in der Stube, keinen Krieg, der im trauten Heim über den Bildschirm huschte. Aber wir gingen mit den Kindern ins Kino, um gute Filme zu schauen oder sie guckten bei den Grosseltern ausgewählte DVDs. Dass sie trotzdem bei Kollegen auch mal unkontrolliert vor dem Bildschirm sassen, mussten wir in Kauf nehmen.

Wir lasen viel vor, es gab Zeit für Bücher, für das Instrumentenspiel. Sie spielten Unihockey auf der kleinen Einbahnstrasse, ruderten im Ruderklub, spielten Fussball auf einem nahen Platz, Tennis et cetera. Computerspiele schränkten wir für sie zeitlich stark ein (nur gewaltfreie). Dafür durften sie programmieren, wenn sie wollten. Der Computer galt als Arbeitsgerät, Tischspiele waren in: Schach, Monopoly, Siedler.

Keines der Kinder ist später mediensüchtig geworden, die meisten haben nicht einmal einen Fernseher und doch hat einer Informatiker gelernt. Auch die Grosskinder wachsen wieder ähnlich auf, denn inzwischen wissen ihre Eltern, dass die gut bezahlten Cracks des Silicon-Valleys darauf schauen, dass ihre Kinder sich möglichst häufig in der realen und möglichst wenig in der virtuellen Welt bewegen.

Sie wissen, dass Kinder, die sich nicht ohne Computer in der Welt bewegen können, abhängig sind von der Maschine. Nur wer wählen kann, ist wirklich frei. Das gilt für alle Tätigkeiten, das Schreiben, Singen, Zeichnen, Werken. Wer aus wenig viel machen kann, ist kreativ. Manchmal sollte auch Blatt und Stift genug sein, die eigene Stimme, eine Handsäge oder ein Hobel. Zu oft sedieren wir Kinder mit Maschinen, rauben ihnen das kindliche Staunen.

Verzicht auf Technik ist immer ein Gewinn. Das gilt auch für die Schule (das sagen wir als Lehrpersonen). Gleichzeitig stimmt es aber auch, dass der gezielte Einsatz der Technik ein Gewinn ist. Die beiden Aussagen müssen sich nicht ausschliessen.

Es lohnt sich zu überlegen, ob es zu Hause einen Technikraum gibt, ein Zimmer, in dem die Maschinen parkiert sind, quasi eine Garage, in der alle arbeiten, damit die Kinderzimmer frei sind von Handys und Laptops.

Hat es Konflikte gegeben mit der Technik, als unsere Kinder klein waren? Ja und ob. Hat man sich gerieben am Thema? Fast täglich. Hat es sich gelohnt? Ja, bestimmt. Und last but not least. Der beste Kinder-Schutz-Filter sind immer noch Eltern, die selber mit diesen Geräten umgehen und auch mal auf sie verzichten können. Für welches pädagogische Konzept man immer sich entscheidet; es lohnt sich, auch auf die eigene Stimme zu hören und sich nicht einfach den neuesten Trends auszuliefern.

Und übrigens, die Vorgänger der Laptops waren nicht die Comics, sondern auch schon eine Generation vorher die Spielkonsolen.

Rita und Stephan Hegglin-Besmer, Zug