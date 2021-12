Video Auto landete im Ägerisee – jetzt spricht der Unfallfahrer: «Ich hatte einfach Glück» Ein Auto ist in Oberägeri ins Schleudern geraten und landete schliesslich im Ägerisee. Der Lenker, Emanuel Müller aus Sattel, blieb unverletzt. Selbst Stunden nach dem Unfall kann er es nicht glauben.

Quelle: Tele 1

In Oberägeri ist es am Donnerstagmorgen zu einem Selbstunfall gekommen. Der 41-jährige Emanuel Müller aus Sattel ist in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern geraten. Das Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn, geriet auf die Wiese, überschlug sich dort mehrfach und kam schlussendlich im Uferbereich des Ägerisees zum Stillstand.

«Ich hatte einfach nur Glück. Mehr geht mir nicht mehr durch den Kopf», sagt Müller am Nachmittag nach dem Unfall gegenüber «PilatusToday». Bereits vor dem Vorfall dachte er wegen der verschneiten Strasse, dass er vorsichtig fahren müsste. Dann kam es zum Unfall. «Der erste Gedanke war: Scheisse! Und der zweite Gedanke war, hoffentlich lande ich nicht auf dem Dach. So einen Unfall hatte ich schon mal erlebt», erzählt Müller.

Der 41-Jährge kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt, wie die Zuger Polizei schreibt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10’000 Franken. (red./PilatusToday)