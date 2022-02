Fünfte Jahreszeit Viel Freude bei der Familie-Hänslete im Chamer Fasi-Dorf Das Chamer Zunftoberhaupt Hans Griitehirse und das Zunftwiib Christine Blättler waren mit der Organisation des Familientags rundum zufrieden.

Im Fasi-Dorf gab es einiges zu entdecken und bestaunen. Bild: Christian H. Hildebrand (Cham, 27. Februar 2022)

Die vom Organisationskomitee «Wägwiiser» des Chamer Fasnachtsumzugs ins Leben gerufene Familie-Hänslete, die gestern Sonntag schätzungsweise über 500 kleine und grosse Fasnächtler auf den Chileplatz lockte, kam einem echten Volksfest nahe. Die Guggenmusiken schränzten was das Zeugs hielt, und die vielen Verkaufsstände hatten alle Hände voll zu tun, um die hungrigen und durstigen Münder stopfen zu können. Das Zunftwiib Christine Blättler erklärt: «Weil dieses Jahr in Cham kein Umzug stattfindet, war es unser Ziel, das gemeinsame Zusammenkommen in irgendeiner Form zu realisieren. Mit der sogar von anderen Fasnachtszünften besuchten Familie-Hänslete ist dies auf eindrückliche Art und Weise gelungen. Das freut Hans Griitehirse und mich ganz besonders. Und es freut uns auch, dass in Cham die Kultur und die Tradition hochgehalten werden.»

Fasnachtsoberhaupt Hans Griitehirse schwärmt: «Am 11. November 2021 haben wir im Beisein von rund 60 Personen die Griitehirse-Zunft gegründet. Heute, wenige Monate später, zählt unsere Zunft bereist 160 Mitglieder.»

Die Guggenmusik Crescendos spielten vor versammeltem Publikum auf den Kirchenplatz. Bild: Christian H. Hildebrand (Cham, 27. Februar 2022)

Und Prost: Das Gemeindepräsi-Paar Lisa und Georges Helfenstein liessen sich den Spass nicht entgehen. Bild: Christian H. Hildebrand (Cham, 27. Febraur 2022)

Auch der Wettergott war mit den Chamern

Nach seinem persönlichen Erfolgserlebnis anlässlich der diesjährigen Chamer Fasnacht befragt, antwortet Hans Griitehirse wie aus der Pistole geschossen: «Dass Christine mein Zunftwiib ist, und dass ganz Cham hinter uns steht.» Und zu guter Letzt befanden die beiden Fasnachtsoberhäupter: «Der Wettergott – der Bruder unseres Naturliebhabers Bruno Birrer – muss auch ein Chamer Fasnächtler zu sein. Dass er uns strahlend schöne Vorfrühlingstage beschert hat, scheint diese Vermutung zu bestätigen.»