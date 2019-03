Viel Kreativität und Konfetti in Hünenberg Ein prächtiges Piratenschiff, Guggensound von zwölf Gruppen sowie ein neues Gspändli für den Eichefrässer: Am gestrigen Fasnachtsumzug gab es dank 50 Nummern viel zu sehen. Laura Sibold

Auch exotische Tiere nahmen am Umzug teil. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Eine Clownin, die Grund zum Lächeln hat. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Eine Ladung Konfetti wird auf die Besucher abgefeuert. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Kleine Insekten ganz gross. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Dieser Musikant braucht ordentlich Puste. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Diese Kids haben ein Piratenschiff gekapert. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Auch für laute Klänge war gesorgt. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Ihren originellen Regenschutz brauchten diese Umzugsteilnehmer nicht. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Ton in Ton ist diese Kindergruppe unterwegs. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Ist da etwa jemand müde? (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Die Strasse ist vor lauter Konfetti kaum mehr zu sehen. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Keiner zu klein, um dabei zu sein. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Diese Gruppe ist sportlich unterwegs. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Diese Bläser geben vollen Einsatz. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Da ist jemand einem Comic entsprungen. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Mitten im Konfettiregen. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Diese Saxofone klingen wohl nicht ganz so laut wie jene der Guggenmusiken. (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) Was für prächtige Zylinder! (Bild: Stefan Kaiser, Hünenberg, 5. März 2019) 18 Bilder So schön war der Hünenberger Fasnachtsumzug

Der letzte Tag der fünften Jahreszeit bot noch einmal Prachtwetter, als um 14.30 Uhr der Startschuss für den 43. Hünenberger Fasnachtsumzug fiel. Eröffnet wurde die 50 Nummern starke Parade von der Guggenmusig Cocorico, gefolgt vom Eichezunftpaar Thomas II. Anderegg und Renata die Schwungvolle. Kleine Hingucker waren die Kindergarten- und Schulkinder, die ihre reich dekorierten Kostüme als Meerestiere, Domino, Zwerge, Wetterschmöcker oder als Siegermunis zur Schau stellten. Bei den kleineren Besuchern kamen besonders die detailreichen Wagen gut an. Das Piratenschiff der Duggelimuuser Cham mit seinen Seeräubern sowie der Wagen der Wiprächtswiler Cham/Lindencham zum Motto 100 Jahre Zirkus Knie mit Clowns, wilden Tieren sowie Popcorn sorgten für Aufsehen. Die Wagenbaugruppe Rumpelstilz Baar gab sich zum Thema «Jäger des verlorenen Schatzes» samt Wasserfall und Brücke Mühe, während die Hünenberger Tschiggendales im «Bellagio» Stimmung machten.

Auch politische Themen auf den Strassen

Unter den 50 Nummern fanden sich neben lustigen und farbenfrohen Sujets auch politische. So fuhr der «Zythus Areal Arschitekt» vor und brachte ein Thema aufs Fasnachtsparkett, das wohl so manchen Einwohner in Hünenberg See beschäftigt. Der Motorradclub Cham-Hagendorn baute auf seinen Wagen Kies ab und spielte auf den geplanten Ausbau der Kiesgrube Äbnetwald sowie der geplanten neuen Kiesgrube Hatwil-Hubletzen in Cham an. Auch in musikalischer Hinsicht wurde dem Publikum einiges geboten, liefen doch neben den Lokalmatadoren Cocorico und Quaker auch die Chamer Guggenmusigen Wäichbächer, Hirse Geischter und Holdriofäger, die Zuger Descampados, Los Contineros und Figorowa und die Steinhauser Steischränzer und Guggalla sowie die Profis-Ohrisch aus Baar mit. Die Steinhauser Stracciatellos fuhren anlässlich ihres 30-Jahr-Jubiläums auf einem grossen Wagen vor und gaben fahrende Ständchen.

Der ominöse Eichefrässer – dieses Jahr im Hinblick auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Schwingerhosen und Edelweisshemd – machte am Umzug ebenfalls seine Aufwartung. Erstmals bekam er in diesem Jahr ein Gspändli. So fuhr auf dem Sammelwagen gegen Ende des Umzugs ein kleiner grün-gelb bemalter Eichefrässer mit, der die Hünenberger Fasnacht auch im kommenden Jahr begleiten wird.