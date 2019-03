Viele offene Fragen bei den Zuger 3.-Liga-Teams vor dem Rückrundenstart Die 3.-Liga-Meisterschaft nimmt am bevorstehenden Wochenende ihren Betrieb wieder auf. Die Zuger Teams sind in allen Tabellenregionen vertreten. Martin Mühelebach

Der FC Baar (Leonard Reci, vorn) will den Zugern (Alex Halef) gefährlich werden. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. Oktober 2018)

Zug 94 II, das die 3.-Liga-Rückrunde vom 2. Tabellenrang aus in Angriff nimmt, hat bisher die kühnsten Erwartungen übertroffen. Der Trainer Besnik Reci hat einmal mehr ein fast neu zusammengewürfeltes Team zu motivieren verstanden. Nun stellt sich die Frage, wie die Mannschaft den bereits bekanntgegebenen Rücktritt des erfolgreichen Trainers am Ende der Saison im Verlauf der Rückrunde zu verkraften vermag. Reci sagt: «Diese Frage stelle ich mir auch. Aufgrund der positiven Resultate in den Vorbereitungsspielen, vorwiegend gegen oberklassige Teams, ist mir aber nicht bange, wenn unser schmaler Kader von Verletzungen verschont bleibt.»

Der FC Baar hat sich – wie schon so oft in den vergangenen Jahren – den Aufstieg in die 2. Liga zum Ziel gesetzt. Zumindest will man das Erreichen der Aufstiegsrunde noch bewerkstelligen, zumal der Rückstand auf den Tabellenzweiten Zug nur zwei Punkte beträgt. Anstelle von Antonio Bozzi, der in der Winterpause angeblich aus privaten Gründen als Trainer der ersten Mannschaft zurückgetreten ist, liegt es nun am bisherigen Assistenten Alberto Rodrigues und an Sportchef und Coach Hans-Peter Wolf, die Ziele des Vereins zu erreichen. Wolf sagt: «Wir haben uns in der Winterpause von sechs Spielern getrennt und ebenso viele neu verpflichtet, von denen wir uns mehr physische Präsenz und Kampfbereitschaft erhoffen.»

Steinhausen mit guter Ausgangslage

Der derzeit mit 17 Punkten im 7. Rang liegende SC Steinhausen kann die Rückrunde einigermassen entspannt in Angriff nehmen. Das Team von Trainer Egidio Verta dürfte den Ligaerhalt schon bald realisiert haben. Vielleicht gelingt es sogar, noch in den Aufstiegsrundenkampf eingreifen zu können, zumal der Rückstand auf den Tabellenzweiten Zug nur fünf Punkte beträgt.

Weniger erfreulich präsentiert sich die Ausgangslage für den SC Menzingen. Mit nur vier Zählern liegt die Elf von Trainer Maurizio Melina am Tabellenende. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits sechs Punkte. Um den Ligaerhalt noch schaffen und damit den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern, sind die Bergler wohl auf ein Fussballwunder angewiesen.

3. Liga. Gruppe 1. Rangliste (alle 11 Spiele): 1. Horw b 29. 2. Zug II 22. 3. Baar 20 (18 Strafpunkte). 4. Buochs 20 (23). 5. Ibach II 19. 6. Muotathal 17 (11). 7. Steinhausen 17 (26). 8. Root 15. 9. Küssnacht 10 (9). 10. Weggiser SC 10 (16). 11. Goldau 5. 12. Menzingen 4.