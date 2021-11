Streethockey Das Abendspiel der Oberwil Rebells gegen SV Gals steht unter keinem guten Stern Viele verletzte Spieler machen dem Team zu schaffen. Gals kann derweil auf seine Topskorer zählen.

Nach dem zweiten Sieg in Serie werden die Oberwil Rebells am kommenden Samstag (17:30, Gals) versuchen, ihre Siegesserie auswärts gegen den SV Gals auszubauen. Das erste Duell dieser Spielzeit konnten die Rebells mit 17:4 für sich entscheiden. Jedoch hat sich seit dem ersten Meisterschaftsspiel viel geändert. Während die Oberwiler mit vielen Verletzten zu kämpfen haben, kann der SV Gals wieder auf seine Topskorer, Adrien und Nicholas Wehrli, zählen. Doch auch mit dem kompletten Kader konnten die Galser sich noch nicht in der Tabelle platzieren, wie sich dies gewünscht hätten. In den bisherigen sieben Spielen nämlich konnten sie nur deren zwei für sich entscheiden.

«Dieses Wochenende werden wir sicherlich mehr zu kämpfen haben als in unserem ersten Spiel. Nebst den Wehrli Brüdern hatten wir viele Absenzen zu vermelden und mussten deshalb äusserst passiv auftreten», meint Max Müller, Center der Oberwil Rebells. Er ergänzt: «Im Gegensatz dazu erwarten wir am Samstag einen sehr unangenehmen und aufsässigen Gegner, welcher uns mit einer aktiven Manndeckung versuchen wird, aus dem Konzept zu bringen.» Da der SV Gals mit Hudecek und Filipek über weitere Topspieler verfügt, müssen die Rebells unbedingt Strafen vermeiden. «Wenn uns jedoch gelingt, über 60 Minuten diszipliniert und konzentriert zu spielen, bin ich zuversichtlich, dass wir das Abendspiel für uns entscheiden können», ergänzt Max Müller. (mab)