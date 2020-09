Kino: Viele Wege führen zurück ins Leben In «Paths Of Life» lässt Filmemacher Thomas Lüchinger Menschen über ihre Krise berichten – und über ihren Neuanfang. Der Fliz Filmclub präsentiert den Streifen im Kino Gotthard Zug.

Sólveig Katrín Jónsdóttir ist eine der Protagonistinnen im Film, welche eine Lebenskrise erfolgreich hinter sich gelassen hat. Bild: PD

Im Leben eines Jeden läuft nicht immer alles so, wie es soll. Nichts ist vorhersehbar, unverhofft kommt oft – und noch öfter schlimmer als erwartet. Vielfach sind es lediglich kleine Rückschläge oder abrupte Wendungen, welche auszubügeln kein grosser Kraftakt darstellt. Doch bei machen Menschen läuft es deutlich schiefer als bei anderen: Herbe Verluste, das Entgleisen des eigenen Lebens, Versäumnisse, die einen einholen und die Seele plötzlich über den Haufen werfen...

In seinem Film «Paths Of Life» (Wege des Lebens) porträtiert der St.Galler Filmemacher Thomas Lüchinger drei Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die ihre Daseinskrise rekapitulieren und erzählen, wie sie sich wieder aufgerafft und ihren Lebenswandel neu in den Griff gekriegt haben. Ihre Geschichten sind zutiefst persönlich und verschieden, aber sie alle haben eines gemein: Sie sind heute glücklich und in einer wieder stabilen Lebenssituation. Sie haben es geschafft, im Rahmen eines teils langwierigen Selbstfindungsprozesses, ihre Visionen umzusetzen, welche ihren Krisen erwachsen sind. Selbstzweifel und Unsicherheiten haben sich gewandelt zu einem neuen Selbstbewusstsein und zu einem klaren Plan für ein Umfeld, in dem sie sich wieder gut aufgehoben fühlen.

Als vierter Protagonist kommt im Film ein Philosoph und Therapeut vor, welcher wertvolle Denkanstösse und Inputs für Betroffene gibt – oder einfach für solche, die sich ab und an grundsätzlich mit sich selbst auseinandersetzen.

Thomas Lüchingers «Paths Of Life» vermittelt ausschliesslich Positives und macht Mut für Veränderungen, sofern solche angezeigt sind. In diesem Film gibt es keine wirkliche Dramaturgie, keine sich aufbauende Spannung. Man fragt sich nie, was als Nächstes passieren wird. Punktuell wirken die Sequenzen etwas langatmig. Aber man hört den Menschen gerne zu, freut sich für sie und begreift ihr gefundenes Glück als ermutigende Inspiration oder als eine Art Rüstzeug für Tage, in denen es für einmal nicht so gut läuft. Denn kein Mensch weiss, wann und ob es ihn vielleicht auch trifft und er am Rand einer Lebenskrise steht.