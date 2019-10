Leserbrief Vielen Dank für die grosse Unterstützung Zum Wahlerfolg der Alternative – die Grünen Kanton Zug

Ich möchte mich bei allen Zugerinnen und Zugern für die grosse Unterstützung bedanken. Ich bin überwältigt von den 5730 Stimmen und dem damit verbundenen fünftbesten Resultat aller 75 Kandidierenden für den Nationalrat. Ich gratuliere allen Gewählten herzlich und freue mich sehr, dass die Alternative – die Grünen nach acht Jahren Absenz wieder im Nationalrat vertreten sind. Mit Manuela Weichelt wird eine kompetente Politikerin die Zugerinnen und Zuger in Zukunft in Bern vertreten. Mit über 19 Prozent haben die Alternative – die Grünen das historisch beste Resultat aller Zeiten gemacht und sind in der Deutschschweiz die stärkste grüne Kantonalpartei. Ich möchte mich zudem bei der SP Kanton Zug für die gute Zusammenarbeit und der EVP für die Listenverbindung bedanken. Der grosse Gewinn der Grünen am vergangenen Sonntag verstehen wir als Auftrag, gemeinsam die Schweiz nachhaltig ökologisch und sozial zu gestalten.

Andreas Lustenberger, Parteipräsident und Kantonsrat ALG, Baar