Leserbrief Vielfältiger Unterricht, nicht Bildungsbürokratie «Berichterstattung zur Kanti Menzingen», Ausgaben vom 25., 30. November und 2. Dezember

Die Kantonsschule Menzingen.

Nehmen wir das Positive voraus: Wenn man das Bild auf Seite 24 vom 2. Dezember nicht als gestellt annimmt, scheint der Biotop vor der Kantonsschule Menzingen tatsächlich noch einigermassen intakt zu sein – ganz im Gegensatz zu jenem bei der Kantonsschule Zug, der in den letzten Jahren durch «Sicherheitsmassnahmen» und «Coronamassnahmen» weitgehend zerstört worden ist. Dann aber häufen sich die Widersprüche.

Nur durch akribische Lektüre wird einem klar, dass das (öffentliche) «Betriebshandbuch» (Text vom 25. November, Seite 23) nicht identisch ist mit dem (geheimen) Bericht über die Mediation (2. Dezember, S. 24).

Als pensionierter Lehrer gehörte ich mindestens in der zweiten Hälfte meiner Amtszeit auch zu den «Kalibern» im Sinne des Textes von Zoe Gwerder, oder – deutlicher ausgedrückt – ich erwartete von fachfremden Vorgesetzten Zurückhaltung in Bezug auf die eigentliche Unterrichtsgestaltung. Noch klarer galt dies gegenüber jenen Vorgesetzten, die nie unterrichtet haben, oder die als Ausweg nach dem eigenen Versagen vor den Klassen in die Bildungsbürokratie abgewandert sind.

In meinen genau 40 Dienstjahren an unterschiedlichen Schulorten und auf verschiedenen Schulstufen habe ich die Schule nie anders als «akut reformbedürftig» erlebt.

Nach kurzer eifriger Blütezeit fielen aber die meisten Reformen bald der rasch ändernden pädagogischen Mode (etwa die Cuisenaire-Stäbchen für die Unterstufen-Mathematik), dem Spieltrieb der nur fast erwachsenen Schulkinder (vor allem im Sprachlabor) oder ganz einfach der bürgerlichen Sparwut zum Opfer (in jüngster Zeit auf Kantonsschulstufe vor allem das Freifachangebot und die kognitive Unterstützung der Informatik).

Als amtierender Lehrer hätte ich es auch nicht gewagt, am 8. November 2022 offen dagegen zu stimmen, dass die Konfliktbewältigung nun abgeschlossen sei. Interessant, dass Erziehungsdirektor Stefan Schleiss das formell überaus eindeutige Resultat nicht mit Freude quittiert, sondern ausdrücklich eine Stellungnahme verweigert!

Was die Kantonsschule Menzingen in nächster Zeit braucht, ist nicht eine rechthaberische Selbstrechtfertigung der Schulleitung und der Bildungsdirektion, sondern eine bewusste Zurück-Delegation vieler Entscheidungen auf jene Ebene, wo auch die Kompetenzen sind, nämlich bei den dafür ausgebildeten und verantwortlichen Fachlehrkräften. Auch die jungen Leute an der Kantonsschule Menzingen verdienen vielfältigen Unterricht, nicht Bildungsbürokratie.