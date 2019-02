Vielversprechende 41. Zuger Chesslete An der Zuger Chesslete 2019 erwartet die Besucher einiges. Gestern wurde nun offiziell die «Zuger Fasnächtlerin des Jahres» vorgestellt.

Richard Rüegg, Zunftmeister der Letzibuzäli (links) und Jascha Hager, Präsident der Zuger Chesslete mit Olivia Schuler aus Rotkreuz, der «Zuger Fasnächtlerin des Jahres». (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Februar 2019))

2019 startet die Zuger Chesslete in ein neues Jahrzehnt. Die Zuger Chesslete biete auch in diesem Jahr ein spannendes und kreatives Programm, wie die Vereinigung schreibt. Gestern fand eine Presseorientierung statt. Zum Programm gehören beispielsweise die Tagwache um 5 Uhr, der Umzug mit den Zuger Stadtschulen sowie Guggenmusiken, die den ganzen Tag unterwegs sind. Bereits Tradition ist die offizielle Vorstellung des «Zuger Fasnächtler des Jahres» oder, wie es dieses Jahr heisst, der «Zuger Fasnächtlerin des Jahres». Es ist Olivia Schuler aus Rotkreuz. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und wurde für ihre Verdienste zur Aufrechterhaltung der Fasnacht in ihrer Wohngemeinde ausgezeichnet. Zum zwölften Mal darf die Vereinigung Zuger Chesslete zusammen mit den Altprinzen der Letzibuzäli-Zunft, dieses Ehrenamt verleihen. Der alljährliche und traditionelle Hertiumzug sowie die Lebuzenmeile am Fasnachtssamstag sind ein weiterer fester Bestandteil der Zuger Fasnacht. (pd/mua)