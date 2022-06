Leserbrief Vier-Tage-Woche wird kommen Gedanken zur Wirtschaft

Es haben bereits einige Betriebe in der Hotel- respektive Gastrobranche auf eine Vier-Tage-Arbeitswoche bei 38 Stunden Arbeit bei gleichem Lohn umgestellt. Die Betriebe haben dadurch mehr Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen geführt. Der Mangel an Arbeitskräften macht die Branche innovativ.

Weil der Arbeitnehmer einen Tag länger zur Verfügung hat, können sich zum Beispiel die alleinerziehende Person oder Paare einen Tag Betreuung ihrer Kinder sparen. Der Fachkräftemangel, der alle Branchen betrifft, zwingt die Arbeitgeber zu Lösungen, um geeignetes Personal zu finden. Der Arbeitnehmer ist wieder gefragt und sie haben heute mehr Auswahl an Stellen.

Mann kann sich natürlich fragen, ob eine Dienstleistung dadurch teurer wird. Tatsache ist, dass schon heute viele Firmen Umsatzeinbussen haben, weil ihnen Fachkräfte fehlen. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre sind jetzt schon oder kommen demnächst in Rente. Dadurch fehlt den Firmen das Personal oder dieses muss ersetzt werden. Die demografische Entwicklung in der Schweiz ist eindeutig. Ohne die Einwanderung würde die Schweizer Wohnbevölkerung abnehmen. In der Schweiz hatten im Jahre 2020 37,7 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, 25,5 Prozent waren Ausländer. Wenn die Arbeitgeber und Firmen sich nichts ausdenken, werden ihnen die Fachkräfte ausgehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Vier-Tage-Arbeitswoche in der Hotel- und Gastrobranche Schule macht.

Beat Stocker, alt Kantonsrat, Cham