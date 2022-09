Vierkampf Fast 20 Mannschaften messen sich am Wochenende in Cham Der Reitverein an der Lorze lädt am 1. und 2. Oktober zu den Schweizer Meisterschaften.

Die Dressur ist einer der vier Disziplinen. Foto: Beat Waser

Am Samstag und Sonntag finden Schweizer Vierkampfmeisterschaften in Cham statt. Es messen sich rund 20 Mannschaften in den Kategorien Junioren (10 bis 20 Jahre), Aktive (ab 21), Einsteiger und Plausch.

In der Kategorie Junioren und Aktive gehen pro Team vier Teilnehmende an den Start, in der Kategorie Einsteiger jeweils zwei. Jedes Mitglied startet in jeder der vier Teildisziplinen: Laufen, Schwimmen, Dressurreiten und Springreiten. In der Kategorie Plausch bestehen die Teams aus mindestens zwei und maximal vier Teilnehmenden. Hier wird jede Disziplin einmal pro Mannschaft ausgeführt.

Vom Wald ins Hallenbad und auf den Reitplatz

Am Samstag werden sich die Athletinnen und Athleten in den Disziplinen Laufen und Schwimmen messen. Im Städtlerwald in Cham werden in der Kategorie Junioren 3000 Meter sowie in den restlichen Kategorien 1500 Meter gerannt. Anschliessend wird im Schwimmbad Röhrliberg in Cham ein 50-Meter-Sprint geschwommen, wobei der Schwimmstil den Teilnehmenden überlassen ist.

Am Sonntagmorgen geht das Turnier mit der Disziplin Mannschaftsdressur in den Zweier- respektive Viererteams weiter. Zum Abschluss wird am Nachmittag das Springreiten durchgeführt, das von jedem Teilnehmenden über die Höhe von 90 Zentimetern (beziehungsweise 60 Zentimetern für die Einsteiger) absolviert wird.

Die Reitsportdisziplinen werden auf der Anlage des Reitstalls Baregg in Cham durchgeführt. Während des ganzen Tages steht den Besuchenden eine Festwirtschaft offen.