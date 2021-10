Vierkampf Vierfachsieg für den Reitverein Lorze an den Schweizer Meisterschaften Das Chamer Team ist mit einer Grossdelegation in Amriswil erfolgreich vertreten.

Leandra Joss gewinnt den Schweizer Meistertitel der Junioren B. Bild: PD

13 Juniorinnen, Aktive und Einsteigerinnen mit neun Pferden vertraten den Reitverein Lorze an den Schweizer Meisterschaften in Amriswil. Am Samstag kurz nach dem Mittag ging es im Hallenbad Weinfelden los mit der ersten Disziplin. Es galt, die 50 Meter Freistil so schnell wie möglich zu absolvieren. Das taten die Chamerinnen: Leandra Joss übertraf ihre Bestzeit um ganze drei Sekunden und wurde mit dem ersten Rang in der Kategorie B belohnt. Auch Lucy Ramsay (Kategorie A) und Joëlle Waser (Aktive) gewannen ihre Wettkämpfe. Im anschliessenden Geländelauf war Simone Waser bei den Aktiven unschlagbar. Die Zwischenbilanz konnte sich sehen lassen: Sowohl das Juniorinnen-Team als auch jenes bei den Aktiven führte das Mannschaftsklassement an.

Am nächsten Morgen wurden die Pferde im Reitstall Baregg in Cham verladen, damit sie rechtzeitig zu den Dressurwettkämpfen vor Ort waren. Die Juniorinnen wie auch die Aktiven des Reitvereins Lorze konnten ihre Führungsposition souverän beibehalten.

Zum Schluss wird die Spreu vom Weizen getrennt

Die Entscheidung fiel im abschliessenden Springwettkampf. Die zehn Hindernisse waren in einer schwierigen Reihenfolge aufgestellt, wie das bei Schweizer Meisterschaften üblich ist. Es mussten viele Fehler in Kauf genommen werden, einige Teilnehmer schieden aus. Joëlle Waser vom Reitverein Lorze bewies, dass es auch anders geht. Trotz eines Stangenfehlers entschied sie den Wettkampf für sich.

Pünktlich für die Siegerehrung zeigte sich die Sonne. Aber nicht nur sie, sondern auch Aufregung und Freude liessen einige Gesichter leuchten. Der Reitverein Lorze durfte sich über einen grossartigen Vierfachsieg freuen: Das Juniorinnen-Team (Leandra Joss, Melea Karlsson, Sarina Lötscher, Chiara Schriber), das Aktiv-Team (Julia Fischbacher, Serena Gretener, Joëlle Waser, Simone Waser) sowie Leandra Joss und Joëlle Waser in der jeweiligen Einzelwertung gewannen den Schweizer-Meister-Titel. Weiter holte sich Simone Waser (Aktive) Silber, Sina Bühlmann (Junioren A) und Melea Karlsson (Junioren B) schlossen die Einzelwertung auf den starken dritten Plätzen ab.