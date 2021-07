Vereine/Verbände Vierkämpfer messen sich im Qualifikationsturnier Im Einzel setzte sich Gesamtsieger Luc Kern in der Kategorie A durch, und Natan Blank bei den Einsteigern.

Beim Laufen setzt sich der Gesamtsieger Luc Kern ab. Bild: PD

Das Qualifikationsturnier im Junioren-Vierkampf fand kürzlich statt. Vierkämpferinnen und Vierkämpfer massen sich in den Disziplinen Schwimmen, Laufen, Dressur und Springen einzeln und in Mannschaften.

Als Sieger bei den Mannschaften ging das Team Birkenhof Affoltern vor Letzi/Zug Egnach Mix und Team VK Zug hervor. Bei den Einsteigern gewann die Mannschaft vom VK Zug vor Team Lorze und Team Egnach. Im Einzeln gewannen Luc Kern, Birkenhof Affoltern, in der Kategorie A und Natan Blank, VK Zug, bei den Einsteigern. Die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer zeigten bei angenehmen Temperaturen gute Leistungen. Dieses Jahr wurde aufgrund der Pandemie alles an einem Tag durchgeführt. Während am Morgen das Laufen und Schwimmen auf dem Programm stand, fanden am Nachmittag in der Sonnenruh Baar Dressur und Reiten statt. Die Ranglisten sind unter www.vierkampf-zug.ch einsehbar.