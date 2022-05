Volksfest Die Stadt Zug sucht für das «Zug Fäscht» im September Helferinnen und Helfer 50’000 erwartete Besucherinnen und Besucher und ein Budget von 700’000 Franken: In Zug soll das Zug Fäscht steigen. Ohne Hilfe geht das nicht.

Am 3. September findet das Zug Fäscht statt. 125 Jahre Bahnknoten Zug, 175 Jahr-Jubiläum Eröffnung erste Eisenbahnlinie der Schweiz. Dieses Doppeljubiläum wird mit einem grossen, einzigartigen Fest gefeiert.

Am Zug Fäscht wird auch die Stadt Zug einen Festplatz betreiben. Für den Aufbau, die Platzwartung und den Abbau werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt noch Stadtzuger Vereine gesucht, deren Mitglieder für einen «Zustupf» in die Vereinskasse mitanpacken. Die Verantwortlichen der Vereine melden sich bis am 1. Juni 2022 bei zug@zugfaescht.ch (haz)