Leserbriefe Völlig missverstandener Joseph Beus «Verführt von Joseph Beus», Ausgabe vom 1. Mai

Bei aller Achtung vor Hans Peter Riegel, der sein viertes Buch über Joseph Beuys geschrieben hat, fragt sich der Leser, wer denn nun wen «verführt» hat.

Dass der Satz von J. Beuys «Jeder Mensch ist ein Künstler ....» von Zeitgenossen und der Nachwelt ziemlich missverstanden wurde und daraus etliche dilettantische «Bastelarbeiten» in Galerien als Kunstwerke ausgestellt wurden, ist sicher nicht dass, was J. Beuys wollte. Ging es bei seinen Arbeiten doch darum, Bewusstsein zu schaffen für das, was zwischen Mensch, Umwelt und Geist die wahre Kunst, das geistige Band ist. Dass er damit an das anthroposophische Gedankengut Rudolf Steiners anknüpfte, zeigt, dass es ihm um mehr ging als um materielle Darstellungen.

Wo aber Hans Peter Riegel jedoch von seinem eigenen Aussagen völlig verführt worden ist, spricht aus seinen, angeblich der anthroposophischen Weltanschauung entnommenen, aber leider völlig falschen Behauptungen: «Der Mensch lebte einstmals auf der Sonne» wie auch «Die Tiere stammen vom Menschen ab.» Aus Platzgründen soll hier auf die Wiederholung weiterer im Artikel gemachten Falschmeldungen verzichtet werden.

Wenn es Joseph Beuys um das Bewusstmachen für Soziales und Menschliches in der Kunst geht, so gilt dies ebenso für die Anthroposophie Rudolf Steiners, d.h. genau zu recherchieren, in welchen Zusammenhängen etwas gesagt oder geschrieben wurde.

Da dies mit Bezug auf die Anthroposophie nicht geschehen ist, erweckt Hans Peter Riegel den Verdacht, von seinen eigenen oberflächlichen Vorstellungen und Behauptungen verführt worden zu sein.

Christa Ackeret, Cham

Joseph Beuys forderte und förderte durch seine Installationen den Diskurs zwischen den Menschen. In diesem Sinne war er ein Vorreiter zu unserer Jetzt-Zeit. Er wollte nicht «social distancing», er wollte die soziale Begegnung. Er wollte die Begegnung, den Bezug, die Auseinandersetzung zwischen den Menschen durch seine Werke. Solche Kunstbetrachtungen führen zu lebendigen Gedanken, zu antipathischen und sympathischen Gefühlen, zur Erkraftung, sich für oder gegen eine Sache einzusetzen. Solche Üb-Prozesse lehren uns, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zu übernehmen, uns abzusetzen von der Fremdbestimmung, die uns die Geschichte bis heute immer wieder neu aufzeigt. So verstanden ist der Künstler Joseph Beuys eine wertvolle Anregung zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich kann sie annehmen oder nicht.

Eliane Diesbergen, Kunsttherapeutin, Zug