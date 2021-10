Leserbrief Vom EWR-Nein bis zur Ablehnung des Rahmenabkommens Zur Beziehung mit der EU

1992 wurde der EWR-Vertrag mit der EU vom Volk knapp abgelehnt. Christoph Blocher und seine SVP waren damit die grossen Sieger und unsere Schweiz der vermeintlichen Knechtschaft durch die EU entgangen. Diese im Anschluss an die Abstimmung gross gefeierte «Selbstständigkeit und Freiheit» musste aber mit wirtschaftlichen Einbussen bezahlt werden. Besonders hart traf es die Swissair, denn sie verlor damit per sofort die Landerechte in der EU. Daher begann man, durch den Zukauf von in der EU ansässigen Luftverkehrsgesellschaften mittels einer Hunter-Strategie diese Massnahme zu umgehen. Diese teuren aber notwendigen Manöver trugen wesentlich zum Untergang der Swissair bei. Nur wurde dieser Aspekt in keinem der Nekrologe zum 20-jährigen Gedenken dieses Anlasses vermerkt. Und die eben doch notwendige Vernetzung mit der EU musste über die Jahre mit mehreren Rahmenabkommen nachgeholt werden, wobei die SVP auch da stets die Nein-Parole ausgab.

2021 hat der Bundesrat die Unterschrift unter das Rahmenabkommen verweigert, natürlich wieder frenetisch beklatscht von der SVP. Dabei hat die Mehrheit der Kantone anlässlich einer Vernehmlassung den Vertrag positiv bewertetet. Auch im Parlament fand keine Debatte über das Rahmenabkommen statt und demnach natürlich auch keine Volksabstimmung. Jetzt warnt der Bundesrat eindringlich vor einer Stromknappheit und ruft zum Stromsparen in allen Sparten auf. Dies ist nur einer der bestens bekannten, gravierenden und zahlreichen Nachteile der Unterschriftverweigerung des Bundesrates unter den Rahmenvertrag. Strommangel passt nicht zu den Zielen zur Bekämpfung der Klimaerwärmung und damit zum Umstieg auf Elektromobilität. Bald sind schon mehr als die Hälfte der Neuwagen Elektroautos.

Wenn schon sparen, dann bei den unnötigen Kryptowährungen, die Unmengen von Strom fressen und obendrein vor allem, wie fast täglich zu lesen, für Betrüger, Erpresser und Kriminelle ein lukratives Tummelfeld sind. Da schäme ich mich fast, dass sich Zug stolz «Krypto-Valley» nennt. Und das Rahmenabkommen sollte man vielleicht doch wieder aus der Schublade nehmen!

Hanswalter Schnyder, Zug