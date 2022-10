Vereine/Verbände Vom Misox ins Calancatal Auf einer Wanderung entdeckte der Männersportverein Hochwacht Zug die südlichste Region Graubündens.

Die Teilnehmer des Männersportvereins. Bild: PD

16 Turner des Männersportvereins Hochwacht Zug reisten kürzlich von Zug aus via Bellinzona, Castione nach Cama in die südlichste Region des Kantons Graubünden. Die Dörfer Cama, Verdabbio, Santa Maria i. C. und Buseno waren die Wanderziele. In dreieinhalb Wanderstunden – acht Kilometer, Aufstieg 690 Höhenmeter, Abstieg 340 Höhenmeter bewältigten morgens die Turner den Aufstieg nach Santa Maria und nachmittags den Höhenweg nach Buseno. Ein herrlicher Wanderweg auf der ganzen Strecke. Auf dem Kirchplatz war Mittagsrast. Ein zügiger Westwind verdarb zwar den Turnern die Vorzüge des mediterranen Klimas des klimatisch wärmsten Ortes der Schweiz über 900 Meter. Die Aussicht und das Innere des um 1300 erbauten Castello lockte zu einer Besteigung des Torre (drei Geschosse und zwei Abortschächte auf der Aussenseite). Bestaunt wurde zudem das Innere der barocken Pfarrkirche mit dem 27 Meter langen Kirchenschiff, der reich bemalten, hölzernen Renaissance-Kassettendecke und der Chorhimmel. Gemütlichkeit kam im Ristorante Bellavista auf, dem inzwischen einzigen Restaurant auf der Wanderstrecke (zwei Restaurants wurden altershalber aufgegeben).

400 Meter Fussmarsch auf dem Trassee der ehemaligen Bellinzona-Mesocco-Bahn und ein Blick auf den still gelegten Bahnhof von Cama sowie der Eindruck der 50 verlassenen Steinhäuser von I Grotti zeigten den Turnern bereits auf dem ersten Kilometer den Wandel der letzten Jahrzehnte auf. Auf dem Weiterweg diskutierten die Turner vor Ort über die Aufgabe von Kulturland, zum Beispiel kleiner Ackerflächen und die dadurch immer grösser werdende Waldfläche sowie über die eingestellte Pflege der Kastanienhaine. An sich kein Wunder in diesem dünn besiedelten Gebiet mit zwölf Einwohnern pro Quadratkilometer.

Den meisten Turnern war diese Gegend unbekannt und der ganze Wandertag bleibt allen in bester Erinnerung.

Für den Männersportverein Hochwacht Zug: Gerold Fraefel