Leserbrief Vom Reklameüberfluss zum Reklameüberdruss Zur Abstimmung über das Verbot von Tabakwerbung vom 13. Februar

Recht deutlich hat der Souverän die Tabakreklame eingeschränkt – wohl nicht nur, weil unser Volk die Heranwachsenden besser vor der Sucht schützen will, sondern mindestens so sehr aus allgemeinem Reklameüberdruss.

Es hat nie eine Volksabstimmung gegeben, ob eine Mehrheit die Unterbrecher-Reklame (Entschuldigung: «eingestreute Produktinformation») bei Fernsehsendungen überhaupt will. Ich kenne nicht einmal diesbezügliche Umfragen. Man muss sich daher auf Indizien beschränken: Die Fernsehgewaltigen versuchen hartnäckig, zusätzliche Abgaben aus jenen Leuten herauszupressen, welche die zeitverschobenen Replays ohne Reklame-Unterbrüche ansehen wollen. Aber es fällt niemandem ein, eine Zusatzgebühr für jene Leute zu verlangen, welche innerhalb der Sport- und Kultursendungen noch Vorschläge zum Geld ausgeben geniessen möchten.

Ich bin sonst kein Nostalgiker, aber ich erinnere mich leicht wehmütig an die gute alte Zeit, als Aussenwerbung für Abstimmungen und Wahlen auf öffentlichem Grund nur in den letzten zwei Wochen vor dem offiziellen Datum erlaubt war. Den Strassen entlang gab es nur die offiziellen Plakatstellen mit einem wesentlich diskreteren Format als heute.

Heute wird fast vor jedem Dorfeingang und vor jeder Kreuzung der Blick auf das Verkehrsgeschehen durch Reklame für supernette Parteikandidaten, superwichtige Events und supergünstige Angebote abgelenkt. Zwei konkrete Beispiele aus meiner nächsten Umgebung (Cham):

Bei der Dorfeinfahrt von Sins her hat man Schikanen eingebaut, um die Schulkinder am raschen und unbedachten Überqueren der Hauptstrasse zu hindern. Gleichzeitig wurden aber unmittelbar davor mehrere riesige Plakatständer montiert, mit dem Effekt, dass die gegenseitige Sicht für Schulkinder und Automobilisten verdeckt wird. Ähnlich der Alpenblick-Kreisel: Er ist vom Verkehrsgeschehen her weiss Gott schon unübersichtlich genug. Trotzdem wird die Aufmerksamkeit von drei Seiten her noch durch Plakatwälder mutwillig abgelenkt.

Wenn ich alles glauben oder auch nur reflektieren würde, was mir unterwegs von der Reklame versprochen und angedroht wird, dann hätte ich schon lange durchgedreht. Dem Einzelnen bleibt als Abwehrmittel nur die Unaufmerksamkeit. Was diese Zeitung kürzlich um die Gross-Baustelle zwischen Allenwinden und Edlibach berichtete, ist kein Zufall: Vor allem ausserkantonale Strassenbenützer hätten die für die Bauarbeiten notwendigen Signalisationsänderungen übersehen. Dies geschah nicht aus Bosheit, sondern weil die permanenten Plakatwände den Blick neben den Strassenrand längst abgewöhnt haben. Damit führt sich die Reklame selbst ad absurdum, und der ganze Aufwand verkommt zur reinen Geldverschwendung. Jeder Reklameüberfluss führt zum Reklameüberdruss!

Jürg Röthlisberger, Cham