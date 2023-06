Kolumne Zuger Ansichten Vom Wert der Freiräume Patrick Röösli könnte sich beim Bauen statt einer monetären Mehrwertabgabe einen Realwert in Form von Freiräumen vorstellen. Patrick Röösli, Kantonsrat Die Mitte, Zug Drucken Teilen

«Patrick, den Freiräumen müssen wir Beachtung schenken.» In meinen jungen Jahren impfte mir Peter Kamm dieses Statement ein. Peter Kamm war ein renommierter Architekt mit eigenem Architekturbüro in der Stadt Zug. Er hinterliess in unserer Region mit zahlreichen Bauten ein beachtliches Œuvre. Peter Kamm war auch aktiver Kunstsammler und langjähriges Mitglied im Grossen Gemeinderat Zug. 2008 starb Peter Kamm.

Seine prophetische Botschaft klang vor 20 Jahren fremd und schien seiner Zeit voraus zu sein. Seither sind die Stadt Zug und die umliegenden Gemeinden enorm gewachsen. Versteckte Hinterhöfe, schlicht bekiest, sind in der Stadt eine Rarität. Stattdessen ist der städtische Raum stark definiert, begrenzt und reglementiert.

Das Bauen bewegt die Öffentlichkeit emotional. Die gebaute Umwelt ist nachprüfbar, erlebbar und in der Regel bleibend. Das Ergebnis kann im Gegensatz zu sozialpolitischen Angelegenheiten konkreter beurteilt und verurteilt werden.

Die Stadt Zug wird mit städtebaulichen Anliegen eingeschossen. Hauchdünn fand die Initiative «2000 Wohnungen für den Zuger Mittelstand» eine Mehrheit. Prompt lässt der Stadtrat die nächste Sitzung der Baukommission des GGR sausen und ihre Juristen in den Paragrafen «rumnoschen». Im Vorfeld der städtischen Abstimmung hat der Stadtrat sein Sensorium zur Bevölkerung verloren und es verpasst, einen praktikablen Gegenvorschlag vorzulegen, welcher die laufenden Bauvorhaben beachtet.

Für den rege frequentierten Landsgemeindeplatz trudeln Ideen ein. Zahlreiche feste und mobile Angebote laden bereits heute zu Genüge zur Verpflegung oder zu einer erfrischenden Pedalofahrt auf dem Zugersee ein. Im Gegensatz liegen die Quartierplätze im Schatten besagter Seepromenade und harren ihrer Anziehungskraft. Das Ziel sollte eine breitere Belebung der Stadt in ihre rückwärtigen Räume sein, wie zum Beispiel eine einladende Durchwegung zu einer attraktiven Einkaufszone, ohne motorisierte Durchschneidungen. Entlang des Eisenbahnviadukts liegt ungenutztes Potenzial.

Nach der Kaufabstimmung zum Zurlaubenhof ist es still geworden, zu still. Die Öffentlichkeit erfährt von den nächsten Handlungen nichts. Je länger die Enthaltsamkeit dauert, desto bunter werden die Begehrlichkeiten aus der Bevölkerung. Der Stadtrat wäre gut beraten, eine Kommunikationsbrücke zur Bevölkerung aufzubauen. Es steht viel Arbeit an, wie eine quantitative, technische und kulturhistorische Dokumentation. Gestützt auf diese Fakten können die nächsten Schritte in Betracht gezogen werden.

Die Schulraumplanung ist in letzter Zeit aus den Dornröschenschlaf erwacht. Endlich hat die Verwaltung realisiert, neue Wohnungen generieren schulpflichtige Kinder. In der Not wurden Baucontainer mit tiefem ökologischem Standard und von geringer architektonischer Qualität auf die bereits knappen Schulhausplätze gestapelt. Im Göbli schachert der Stadtrat einen schmalen Landstreifen in der Landwirtschaftszone und ohne Anbindung an das Wohnquartier für ein neues Schulhaus. Der Stadtrat hat es verpasst, während des Bebauungsplanverfahrens für das neue Wohnquartier Göbli seinen Anspruch zu sichern. Dabei wäre die zwischenzeitlich in Kraft getretene Mehrwertabgabe ein Mittel zur Sicherung der öffentlichen Infrastruktur. Wie ich vor über einem Jahr im Kantonsrat debattierte, votiere ich anstelle einer monetären Mehrwertabgabe für einen Realwert in Form von Freiräumen und Nutzflächen für die öffentliche Infrastruktur. Vielleicht ist diese Botschaft meine prophetische, welche ihrer Zeit vorauseilt.