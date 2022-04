Leserbriefe Von einem Regierungsrat darf man sich mehr Contenance erhoffen Gastbeitrag «Fakten zu Zug und den Sanktionen», Ausgabe vom 12. April

In seinem Gastbeitrag vom 12. April äusserst sich Heinz Tännler, Regierungsrat SVP, zu «Fakten zu Zug und den Sanktionen». Die Fakten nehmen dabei etwa 20 Prozent des Beitrages ein, beinhalten Bekanntes, wie die zweifache Wiederholung, dass eben klare Vorgaben gefehlt hätten.

Nun, ich war und bleibe vom Macher Heinz Tännler enttäuscht, dass er nicht mehr Eigeninitiative zeigte. Im «Reporter»-Interview des Schweizer Fernsehens wirkte er nicht wirklich souverän, seine Körpersprache überzeugte nicht. Kann ja mal passieren, man kann ja nicht immer gut drauf sein. Trotzdem würde mich nach wie vor interessieren, wie das nun mit dem Abwarten in der Entwicklung dieser von ihm als Krise bezeichneten Situation ist.

Der Rest des Beitrages besteht schlicht und einfach aus Rundumschlägen mit Vergleichen, die an den Haaren herbeigezogenen sind. Dabei verwendet er, lehrbuchmässig, konsequent Begriffe, wie «offenbar», «gewisse Kreise», «sogenannte», «und die» (also «Linke», «Grüne» und allenfalls noch «Zugewandte»). Wer also mehr Engagement erwartet hatte, will sich «offenbar» über den demokratischen Rechtsstaat, ähnlich einem sozialistischen Schurkenstaat, hinwegsetzen. So einfach ist das! Die Rundumschläge folgen dann Schlag auf Schlag. Die «und die»– Vergleiche werden immer absurder. Hier ein Beispiel: «In der Ukraine werden Städte zerbombt und in der Schweiz fordern linke Demonstranten Tempo 100 auf Autobahnen.» Was soll dieser Zusammenhang? War da was in den letzten sechs Wochen? Habe ich da was verpasst? So oder so, ob man derselben Meinung ist oder eben nicht: Ist doch meines Wissens ein demokratisches Grundrecht in unserem Rechtsstaat?

Total unter der Gürtellinie ist dann der Angriff auf «unsere sozialistisch-grüne Nationalrätin». Die Frau hat einen Namen. Aber es gehört eben zur polemischen Rhetorik, diesen bewusst nicht zu nennen und ist eine der bösartigsten, herabwürdigsten Diskriminierung. Die Bemerkung, Manuela Weichelt soll doch ihren ehemaligen Parteigenossen im Kreml über einen menschenfreundlichen Sozialismus aufklären, ist nun unterste Schublade. Total daneben! Das erinnert mich ganz an den Kalten Krieg, indem man demjenigen, der eine andere Meinung vertrat, nachrief «Moskau einfach!», ihn so gezielt diffamierte und versuchte, ihn mundtot zu machen.

Wie ist das nun mit dem Anspruch «nicht auf dieses (tiefe) Niveau zu sinken»?

Moritz Keller, Cham

«Anstatt sich selbstkritisch mit der Zuger Rolle in der Finanzierung des Putin-Regimes auseinanderzusetzen, holt Finanzdirektor Heinz Tännler in einem Gastbeitrag zum Rundumschlag aus. Dies ist unwürdig für einen amtierenden Regierungsrat, der die gesamte Bevölkerung vertreten sollte.

Auch inhaltlich werden Tatsachen unterschlagen. Denn es ist Fakt, dass Unternehmen wie Rosatom, Gazprom, VBT oder Sberbank, die direkt dem russischen Staat gehören, ihre Rohstoffdeals über Zug abhandeln, und bisher noch keine Sanktionen in diese Richtung erlassen wurden. Für den russischen Staat sind Rohstoffe essenziell und machen die Hälfte der gesamten Einnahmen aus. Fakt ist es zudem auch, dass andere Kantone proaktiv auf die Suche nach Vermögenswerten gingen, währendem Zug noch abwartete.

Wirklich absurd wird es jedoch dann, wenn Tännler seinen Kritikerinnen und Kritikern eine Nähe zum Putin-Regime unterstellen möchte. Seit 2006 warnen die Alternativen – die Grünen davor, dass sich Putins Firmen in Zug niedergelassen haben. Es waren vielmehr rechte Politiker aus Mitte (CVP) und FDP, die in den 1990er-Jahren in Stasi-Geschäfte verwickelt waren und im Jahr 2002 an einer Friedenspreisverleihung an Putin teilnehmen wollten. Bleibt nur zu hoffen, dass die Zuger Regierung nach dem 2.Oktober nicht nur rhetorisch, sondern auch inhaltlich etwas gemässigter auftreten wird. Mit Tabea Zimmermann Gibson steht auf jeden Fall eine ausgleichende und kompetente Persönlichkeit zur Wahl.

Luzian Franzini, Kantonsrat ALG, Zug

Es ist nicht möglich, den emotionalen und weitschweifenden Beitrag von SVP-Regierungsrat Heinz Tännler in einem knappen Leserbrief gebührend zu würdigen. Ich greife deshalb nur einen Sachverhalt heraus.

Herr Tännler kontrastiert den Krieg in der Ukraine mit der ihm zufolge unglaubwürdigen Armeepolitik der Linken. Dabei demonstriert der Kriegsverlauf die Wirkmächtigkeit der bodengestützten Luftabwehr sowie die Bedeutung ballistischer Raketen. Das ist exakt das moderne Kriegsbild, auf das die SP seit langem hinweist. Deswegen sieht sie überdimensionierte Kampfjetflotten kritisch, denn diese holen keine weitreichenden Raketen vom Himmel.

Grundsätzlich verwundert es, wie hemmungslos Herr Tännler in seinem Text um sich schlägt. An einer Stelle glaubt er gar, im russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Ex-Parteigenossen der Nationalrätin Manuela Weichelt zu erkennen. So viel Wut wegen etwas schweizweiter Kritik an seiner Position in der Sanktionsfrage? Von einem Regierungsrat darf man sich mehr Contenance erhoffen.

Andrej Markovic, Mitglied Vorstand SP Stadt Zug, Zug