Leserbrief Von Gefühlen, Tatsachen und Aufrufen Zum allfälligen Halbanschluss an die Autobahn an der Buonaserstrasse in der Gemeinde Risch

Eine IG Halbanschluss hat einen Flyer in alle Haushaltungen der Gemeinde Risch versandt, um sich gegen den Halbanschluss der Autobahn an die Buonaserstrasse auszusprechen. Leider basiert diese Publikation mehr auf Gefühlen als auf Tatsachen. Die IG-Halbanschluss behauptet, dass von «Buonas bis zum Lindenkreisel in Rotkreuz ein massives Verkehrsaufkommen verursacht werde».

Ich wohne mitten im Dorfzentrum, wo eine starke Verkehrsbelastung bereits Tatsache ist. Der geplante Halbanschluss würde den Dorfkern massiv entlasten. Verfolgen wir doch mal die Verkehrswege. Von Udligenswil und Meierskappel kommt infolge grosser Bautätigkeit immer mehr Verkehr nach Rotkreuz. Auch die Wohngebiete beiseits der Meierskappelerstrasse bringen Verkehr ins Dorf. Grundsätzlich müssten diese Fahrzeuge heute via Buonaserstrasse zum Lindenplatzkreisel fahren. Viele wählen aufgrund der Verkehrsbelastung jedoch bereits jetzt den Weg durch das Weidstrassequartier oder die Waldetenstrasse, um via Küntwilerstrasse zum Lindenplatz zu gelangen. Alle diese Fahrzeuge könnten in 10 Jahren den Autobahnhalbanschluss Richtung Buonas nutzen, um Rotkreuz schnell zu verlassen. Dasselbe Bild würde sich auch am Abend, einfach umgekehrt, zeigen: Anstelle über die Autobahnausfahrt Forren wieder zurück nach Rotkreuz auf die südliche Dorfseite zu gelangen, würden jene Autofahrer den Halbanschluss Buonaserstrasse wählen, um schnell wieder via Meierskappelerstrasse nach Hause zu kommen.

Nehmen wir als weiteres Beispiel die Buonaser-Automobilisten. Wenn diese auf die Autobahn wollen, fahren sie durch Buonas entweder nach Rotkreuz über den Lindenplatzkreisel oder eher via Holzhäusern auf den überlasteten Forren-Kreisel. Dank dem Halbanschluss könnten sie direkt von Buonas auf die Autobahn gelangen. Auf dem Rückweg würden sie wieder dieselbe Strecke nutzen und nicht mehr an den vielen Wohnhäusern vorbeifahren. Dasselbe gilt auch für die Rischer Autofahrer. Sie würden nur noch durch einen Teil von Buonas fahren und ebenfalls innert kürzester Zeit durch den Halbanschluss auf die Autobahn gelangen.

Dass der Halbanschluss Buonas mit flankierenden Massnahmen verbunden werden müsste, ist ebenfalls klar. Die aus meiner Sicht wichtigste Massnahme ist der Ausbau und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Autobahnanschlusses Küssnacht. Damit soll verhindert werden, dass Autofahrer aus dem Raum Küssnacht die Autobahn in Rotkreuz verlassen und via Buonas und Risch nach Hause fahren. Um den Verkehrsfluss im Dorfzentrum zu verbessern, wäre eine Erweiterung der Begegnungszone oder ein Tempo-30-Limit vom Kreisel Buonaserstrasse/Waldeggstrasse bis hin zum Lindenplatzkreisel eine Möglichkeit.

Der Halbanschluss Buonas wäre frühestens in 10 Jahren in Betrieb. Bis dahin wird der Verkehr weiter zunehmen, auch auf der Meierskappelerstrasse und durch den Rotkreuzer Dorfkern. So zu tun, als ob nicht schon heute viel Verkehr durch das Dorf führe, aber mit dem Halbanschluss das Verkehrschaos ausbrechen würde, ist unsachlich.

Dass das Bundesamt für Verkehr diesen Halbanschluss prüfen will, zeigt, dass diese Variante eine wesentliche Verbesserung der heutigen Situation bringen würde.

Die Variante des Halbanschlusses Buonas wurde unter Berücksichtigung vieler Gesichtspunkte bereits als Best-Variante gekürt. Und schlussendlich gehört es zu den Aufgaben des Gemeinderates, eine Best-Variante zu unterstützen.

Zuletzt noch ein kleines Gedankenspiel: Stellen sie sich vor, der Halbanschluss würde seit Jahren bestehen. Und jetzt sollte dieser geschlossen werden. Ich bin überzeugt, dass sofort eine «IG-Halbanschluss erhalten» gegründet würde. Zu Recht würde diese darauf hinweisen, dass sich dann eine Verkehrslawine durch den Dorfkern wälzen würde.

Ich appelliere deshalb an mehr Sachlichkeit in dieser Diskussion.

Kurt Müller, Rotkreuz

Wer die boomende Bautätigkeit in der Gemeinde Risch in den letzten Jahren beobachtet hat, ist nicht überrascht, dass nun der Verkehr in den Stosszeiten kollabiert. Dass jetzt aber die Lösung für dieses Problem quasi auf dem Buckel der schwächsten Verkehrsteilnehmer, der Schulkinder, ausgetragen werden soll, ist eine Schande und muss unter allen Umständen verhindert werden.

Täglich überqueren Hunderte Schulkinder, auch ganz junge, auf ihrem Weg in den Turnunterricht in der Dorfmatthalle zweimal die Buonaserstrasse. Abends wiederholt sich dieses Szenario, weil sämtliche «Vereinskinder» dasselbe tun. Der Sportpark, das Schwimmbad, der Vita Parcours: Rotkreuz’ ganze Schul- und Freizeit-Achse liegt hier. Wie man auf die Idee kommen kann, den Verkehr hierher zu verlagern, ist mir schleierhaft. Wer schon einmal an einem heissen Sommertag das Chaos der parkierten Autos am Sientaler Waldrand gesehen hat, kann sich ebenfalls nicht vorstellen, künstlich noch weiteren Verkehr an diese Stelle zu locken ...

Zudem dünkt es mich nicht sinnvoll, das Risiko einzugehen, noch mehr Autos in unsere 20er-Begegnungszone zu holen. Unser Dorfkern und die ganze Freizeitachse entlang der Buonaserstrasse darf nicht mit noch mehr Verkehr belastet werden. Deshalb bitte ich unsere verantwortlichen Politiker, sich zum Schutze unserer kleinsten Schul- und Vereinskinder von der unsäglichen Idee des Halbanschlusses Buonas zu distanzieren.

Markus Thalmann, Lehrer, Buonas