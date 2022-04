Vereinsbeitrag Kirchenchor Heiliggeist Hünenberg ist von guten Mächten wunderbar geborgen Der Kirchenchor Heiliggeist Hünenberg blickte auf eventarme Jahre zurück und präsentierte das Programm 2022.

Im Gottesdienst stimmte sich der Kirchenchor Heiliggeist Hünenberg auf den Abend ein, unter anderem mit dem vertonten Gedicht «Von guten Mächten wunderbar geborgen» als Eingangslied. Es schien, dass die Worte des evangelisch-reformierten Theologen Dietrich Bonhoeffer, geschrieben während des 2. Weltkrieges im Angesicht des Todes, wie ein Motto war, ein roter Faden, der sich spürbar durch den Abend zog, der Chor mit guten Energien wunderbar begleitete. In ihrer Begrüssung im Restaurant Rössli in St.Wolfgang gab die Co-Präsidentin des Kirchenchores Heiliggeist Hünenberg, Silvy Vetter, ihrer besonderen Freude Ausdruck, persönlich vor den Mitgliedern stehen zu können.

In der Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr blieben die speziellen Massnahmen, Vorgaben und Folgen der Pandemie verständlicherweise von Silvy Vetter nicht unerwähnt. Wenige Anlässe konnten regulär durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz war der Austausch, insbesondere mit vielen Aufmerksamkeiten seitens des Vorstandes geleitet vom Motto «Gemeinsam geht es besser», in den vergangenen zwei Jahren ausgesprochen rege.

Ostermesse gestaltet mit Solistinnen und Solisten

Am 22. Juni 2021 traf sich der Chor zur ersten Probe des Jahres um am folgenden Sonntag zum «Chäppelifäscht», das dank des Wetterglücks draussen stattfinden konnte, im Gottesdienst zu singen. Der Grillabend am 29. Juni, alljährlich das letzte Treffen vor der Sommerpause und gleichzeitig das Fest der Jubilarinnen und Jubilare mit einem runden Geburtstag, fand ebenfalls unter freiem Himmel, auf der Terrasse des Restaurants Degen, statt. An Allerheiligen und am 14. November konnte der Chor wieder in der Kirche singen. Die Aufführung der «Missa brevis in D» von Wolfgang Amadeus Mozart am 25. Dezember bescherte ein unsäglich herrliches Gefühl, eine Orchestermesse mit Solistinnen und Solisten zu gestalten – trotz Maskenpflicht.

Der Dirigent David Schneider liess das vergangene Jahr Revue passieren, dankte allen für den Einsatz und gab in berührenden und bewegten Worten seinen unendlichen Dank, insbesondere dem Vorstand gegenüber, zum Ausdruck. Ich wünsche mir, an alte Zeiten anknüpfen zu können, wo gegenseitiger Respekt, Achtung und Wertschätzung, der Zusammenhalt gefördert und gelebt wird», sagte Schneider. Im Ausblick verriet er, dass an Pfingsten 2022 wiederum die an Weihnachten gesungene Mozartmesse aufgeführt wird. Für das Adventskonzert vom 26./27. November 2021 ist die Nikolai-Messe von Joseph Haydn vorgesehen.

Für 30-jährige Chormitgliedschaft geehrt

Für langjährige Chormitgliedschaft wurden Rita Frosio, Frieda Keiser, André Ruckli und Werner von Holzen geehrt: Seit 30 Jahren singen und engagieren sie sich im Chor und sind eine wertvolle Stütze. Aus nachvollziehbaren Gründen konnten keine Eintritte verzeichnet werden, dagegen wurden drei Demissionen eingereicht, der Chor zählt gegenwärtig 50 Sängerinnen und Sänger.

Dem Dirigenten David Schneider wird gedankt für die Engelsgeduld und die Parforceleistung, eine Balance zwischen musikalischen Ansprüchen und Coronavorgaben zu finden, Andrea Bamert für die Kranken- und Jubilarenbesuche; Armin Werder als verlässlicher Fotograf für besondere Anlässe; Doris Witzig als fürsorgliche, umsichtige und vorausschauende Materialverwalterin; André Ruckli, der seit Jahren im Vorstand als Aktuar fleissig organisiert und verhandelt; sowie Laurence Kümin und Gion Zarn für die Revisorentätigkeit.

Eine Hommage der besonderen Art widmete Maria Bagnoud der Solosängerin seit 30 Jahren, Annemarie Sibler-Bertschy, in einer computeranimierten Collage, mit Kommentar in Versform unterlegt: von ihrer Herkunft und Wurzeln im freiburgischen Wünnewil, über den Werdegang, die Lehr-und Wanderjahre bis hin zur Ansiedlung im Kanton Zug. Sibler-Bertschys unermüdliche, kreative und äusserst humorvolle Arbeit in und für den Chor lassen sie zu einem Kleinod des Kirchenchores werden. Joe Ulrich verglich in seiner persönlichen Meinungsäusserung die Vorstandsarbeit in launigen Worten mit einer Schiffsbesatzung, die das Schiff Kirchenchor um die gefährlichen Klippen des Vereinslebens zu manövrieren habe.