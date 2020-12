SBB Zugersee Ostufer: Ein Vorfall trübt den guten Start auf der SBB-Strecke Auf der sanierten SBB-Strecke am Zugersee Ostufer narrt ein Objekt den Betreiber.

Diese Informationen wollten die SBB auf dieser Strecke eigentlich nicht mehr lesen. Bild: Marco Morosoli (Zug, 15. Dezember 2020)

Seit Sonntag, 13. Dezember, kommen Zugbeobachter auf dem Zuger Bahnhof ins Staunen. Fabrikneue Züge aus dem Hause Stadler Rail, denen die SBB den Namen «Giruno» verpassten, streben Richtung Süden. Ebenso zu sehen sind die goldbraunen Traverso-Züge der SOB, die durch den Gotthard-Scheiteltunnel fahren. Die Bombardier-Doppelstockzüge komplettieren das Angebot an Rollmaterial-Neuigkeiten.

Diese fahrplantechnisch passend geordnete Zugabfolge bekam am Dienstagmorgen, 15. Dezember, ungeplante Lücken. Der SBB-Sprecher Oli Dischoe bestätigte die Zugausfälle am dritten Tag der Inbetriebnahme der SBB-Strecke am Ostufer des Zugersees. Weiter nannte Dischoe, dass die wiederholt aufgetretene Störung an der Bahnanlage am Montag-, Dienstag- und Mittwochvormittag, 14., 15. und 16. Dezember, «zu einem eingeschränkten Bahnbetrieb und verschiedentlich zu vorzeitigen Zugwendungen im Regionalverkehr in Arth-Goldau und Walchwil sowie zu Verspätungen und Umleitungen geführt hat». Dischoe schiebt dann noch nach, dass sich die SBB für die Unannehmlichkeiten aufgrund dieser Störung entschuldigen würden.

Eine mögliche Ursache ist bereits lokalisiert

In Bezug auf die Feststellung, was die aufgetretenen Störungen wiederholt verursachte, konnte der SBB-Sprecher keine näheren Angaben machen. Die Ursache werde abgeklärt. Aber möglicherweise hatten die Streckenverantwortlichen den richtigen Riecher, wie Dischoe ergänzt: «Da die gleiche technische Störung auf einem weiterhin einspurigen Abschnitt wiederholt auftrat, wurde am Mittwoch ein Bauteil an der Bahnanlage ausgetauscht.» Wie Dischoe weiter ausführt, sei die Störung seit diesem Teilaustausch an der Bahnanlage nicht mehr aufgetreten. Auf die Frage, ob eine solche Fehlfunktion nicht hätte bei Testfahrten eruiert werden können, sagt Oli Dischoe: «Bei den Testfahrten vor der Wiedereröffnung der SBB-Strecke am Ostufer des Zugersees ist diese Störung nicht aufgetreten.»

Wohl nicht nur der SBB-Sprecher hofft, dass nun alles auf der Schiene südlich von Zug gut läuft. Wie gut die Züge auf dieser Verbindung frequentiert sind, kann Oli Dischoe nicht sagen: «Wir machen keine stecken- oder regiospezifische Tageserhebungen.»

Blockierte Ein- und Ausfahrt in Luzern

Wie zwei Online-Medien am Donnerstagmorgen berichteten, soll es auch gestern zwischen Zug und Arth-Goldau zu einer Störung gekommen sein. Oli Dischoe kann eine solche Meldung nicht bestätigen. Er räumt allerdings ein, dass es am Donnerstagmorgen im Ein- und Ausfahrtsbereich des Bahnhofs Luzern zu zwei Pannen gekommen sei. Ursache sei in diesem Falle aber eine Fahrzeugstörung gewesen. Die Komposition habe, so Dischoe, eine Viertelstunde später wieder Fahrt aufgenommen. Dazu kam noch eine Störung im Bereich der Zentralbahn. Diese habe zu einem kurzzeitigen Stromunterbruch im Bahnhof Luzern geführt. Auch diese Fälle hätten temporär den Fahrplan durcheinander gebracht.