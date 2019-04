Vorfreude bei Zuger Ministranten auf die österliche Dreitagefeier Am Donnerstagabend beginnen mit der Abendmahlsfeier die wichtigsten Tage des katholischen Kirchenjahrs. Mittendrin statt nur dabei sind Stefanie Schneider und Emanuele Polisano.

Am Altar der Kirche St. Michael in Zug verrichten Emanuele Polisano und Stefanie Schneider an hohen Feiertagen besonders gerne ihren Dienst als Ministranten. Bild: Charly Keiser (15. April 2019)

Osternester, Ostereier, Schoggiosterhasen. Für viele nicht praktizierende Christen stehen diese Bräuche im Zentrum der Osterfeierlichkeiten. Für gläubige Katholiken sind hingegen die kirchlichen Aspekte die Höhepunkte der Ostern, weil sie auch die wichtigsten Tage des Kirchenjahrs darstellen.

Mit der Abendmahlsfeier um 19 Uhr in der Kirche St. Michael am Hohen Donnerstag beginnt für die Stadtzuger Katholiken die sogenannte österliche Dreitagefeier. Morgen Freitag gedenken die Christen dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz. Am Samstag um 20.30 Uhr folgt die Osternachtfeier und am Sonntag um 10 Uhr der Ostergottesdienst.

Undenkbar wären diese Gottesdienste ohne Ministranten. Diese sind die Diener beziehungsweise Assistenten der Priester und Diakone während der Feiern der heiligen Messen. Seit 1994 steht allen Bischöfen das Recht zu, in ihren Diözesen auch Frauen und Mädchen zum Dienst am Altar zuzulassen.

«Nervös bin ich nicht mehr»

Seit drei Jahren ist Emanuele Polisano Ministrant. Und am Donnerstagabend steht er in der Kirche St. Michael im Einsatz. «Nein, nervös bin ich nicht mehr», antwortet der 13-Jährige. Denn nach drei Jahren sei er sich gewohnt, an hohen Feiertagen vor vielen Leuten seinen Dienst zu tun. «Ich weiss ja, wie der Ablauf genau ist und was genau als Nächstes passiert. Trotzdem», betont er, «jeder Gottesdienst ist für mich etwas Spezielles.»

Es sei wunderschön, die wichtigen Aufgaben am Altar zu erfüllen, schwärmt Polisano, der in der 1. Oberstufe im Schulhaus Loreto zur Schule geht und gerne zeichnet und Volleyball spielt. Ein Theologiestudium falle nicht in Betracht, antwortet er und sagt: «Ich habe noch keine Ahnung, was ich einmal beruflich machen will.»

Ort und Thema noch geheim

Weil ihr die Arbeit mit Kindern so gut gefällt, ist Stefanie Schneider an der Pädagogischen Hochschule und lässt sich zur Primarlehrerin ausbilden. Sie ist seit zwölf Jahren Ministrantin und zuständig für das Ministrantenlager und dessen Programm, das jeweils in der ersten Herbstferienwoche stattfindet. Das Lagerhaus sei gebucht, doch der Ort und das Thema seien noch geheim, sagt sie und lächelt in Richtung Polisano. «Die Kirche ist mir wichtig, sie gehört zu meinem Alltag», begründet die 22-Jährige ihr Engagement als Ministrantin, die ganz besonders auch die Zusammenarbeit mit anderen schätzt.

Im Einsatz ist Schneider am morgigen Karfreitag und am Sonntag. Und sie hofft, einen weiteren mystischen Moment zu erleben, wie an der letzten weihnächtlichen Mitternachtsmesse. «Ich war Gott so nahe, wie noch nie zuvor. Es war ein wunderschöner Moment.»

Nicoleta Balint ist Katechetin und Präses der Ministranten. «Wir haben seit drei Jahren nur Ein- und keine Austritte», sagt sie und lobt das etwa 15-köpfige Leiterteam der gesamthaft rund 40 Ministranten. Etwa 27 kämen mit ins Lager, erklärt Balint und zählt auf, was die Ministranten sonst noch so zusammen unternehmen: Ausflüge, Filmabende, ein Fussball- und Unihockeyturnier sowie alle zwei Jahre ein Besuch im Europapark und jährlich im Dezember ein Rückblick zusammen mit den Familien. «Die Ministranten machen das alles freiwillig und in ihrer Freizeit, was ich sehr schätze», sagt Balint. Ein Lager zu planen brauche viel Zeit. Dort würden sich die Mitgliederschar besser kennen lernen, was für die Gemeinschaft sehr wichtig sei. «Wir haben in der Pfarrei St. Michael eine wunderbare Ministrantenschar. Wer noch dazu stossen will, ist herzlich willkommen.»