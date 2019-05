Leserbrief Vorsicht an der Zeughausgasse in Zug Zum Verkehr in der Stadt Zug

Die Verkehrssituation an der Zeughausgasse ist für Fussgänger äusserst gefährlich. Zum Glück ist bis jetzt nichts passiert. Für die Autos ist es eine Einbahnstrasse, aber die Velofahrer dürfen in beide Richtungen fahren. Da die Fahrbahn so schmal ist, weichen die Velofahrer aufs Trottoir aus. Die Idee, dass Velofahrer absteigen, ist eine Illusion. Schon öfters habe ich beobachtet, auch mir ist das ein paar Mal passiert, dass ein Velofahrer von hinten haarscharf einen Fussgänger auf dem Trottoir überholt hat. Sich umdrehen oder einen Schritt zur Seite machen, könnte verheerend sein. Auch Autofahrer weichen oft aufs Trottoir aus, ohne das Tempo zu drosseln. Zudem gibt es immer mehr schnelle Velos mit gelber Nummer, die sicher nicht absteigen, wenn ein Auto entgegenkommt. Ich frage mich, ob das ganze Konzept an der Zeughausgasse rechtlich überhaupt zulässig und laut Strassenverkehrsgesetz gestattet ist.

Adrian Rösselet, Zug