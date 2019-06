Vorsicht: Erpresser-Mails im Umlauf Bei den Zentralschweizer Polizeikorps sind zahlreiche Anfragen und Meldungen von Bürgern eingegangen, die in ihrem Posteingang auf eine Erpresser-Mail gestossen sind. Die Mails scheinen von der eigenen Mailadresse zu kommen.

(ls/pd) Die sich häufenden Erpresser-Mails scheinen sind an folgender Betreffzeile zu erkennen: «48 Stunden zu zahlen». Laut Mitteilung der Zentralschweizer Polizeikorps handelt sich um Spam-E-Mails, die ungezielt versendet werden. In den E-Mails wurden die Empfänger aufgefordert, mehrere Hundert Euro in Form von Bitcoins zu überweisen. Ansonsten drohten die Betrüger damit, Bilder oder Videos mit sexuellen Inhalten des möglichen Opfers zu veröffentlichen und an sämtliche Kontakte zu versenden. Die Betroffenen hätten jedoch sehr gut reagiert, keine Zahlungen vorgenommen und stattdessen die Polizei informiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine Erpresser-Mail kann beispielsweise folgendermassen aussehen:

Beispiel einer Erpressermail (Quelle: Zentralschweizer Polizeikorps)

Die Polizei rät Betroffenen: Sie wurden nicht gehackt. Es handelt sich um Spam-E-Mails, die ungezielt in grosser Anzahl versendet werden. Die in den E-Mails vorhandenen Bitcoin-Adressen können Hinweise auf die unbekannte Täterschaft liefern. Mit der Weiterleitung solcher Erpressungs-Mails an reports@stop-sextortion.ch helfen Betroffene mit, die Ermittlungen zu unterstützen. Falls Geld bezahlt wurde, bitten die Zentralschweizer Polizeikorps Betroffene, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Um die Privatsphäre zu schützen und den Datenschutz zu gewährleisten, empfiehlt die Polizei zudem Sicherheitsupdates zu installieren, keine Anhänge von unbekannten Absendern zu öffnen und bei Anhängen von (vermeintlich) bekannten Absendern auf anderem Kanal den Absender zu verifizieren. AUf keinen Fall solle man sich erpressen lassen und Geldbeträge überweisen, auch nicht in Form von Bitcoins.