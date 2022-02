Leserbrief Vorsicht! Warnung vor möglicherweise vergifteten Ködern im Gebiet Dersbach

Vor etwa zwei Wochen hat, so wurde mir berichtet, im Gebiet Dersbach in Cham/Hünenberg ein Hund einen vergifteten Köder gefressen. Der Hund konnte gerettet werden, es wurden aber anschliessend noch mehrere Köder gefunden. Leider passiert dies immer wieder.

Am Sonntag, 13. Februar, hat mein Hund am Lorzenuferweg in Cham (fast beim See vorne) ein Wienerli im Gebüsch gefunden. Als ehemaliger Strassen- und Heimhund frisst sie alles, was sie findet (trotz inzwischen fünfjährigem Training), wenn ich nicht schnell genug reagiere oder ihre Zähne nicht mehr auseinanderbringe. Heute war ich schnell genug.

Harmlose Wurst oder doch nicht? Ich weiss es nicht, möchte aber alle Personen, die ohne böse Absicht Esswaren deponieren/wegwerfen, bitten, dies zu unterlassen. Wir Hundebesitzer erschrecken jedes Mal, wenn unser Vierbeiner etwas «erwischt», da wir ja nie wissen, ob es eventuell vergiftet oder vielleicht sogar mit einer Rasierklinge oder Nägeln versehen ist.

Allen Personen, die die eben beschriebenen Köder auslegen, möchte ich sagen, dass sie feige, kriminell und erbärmlich sind. Wenn Sie ein Problem mit Hunden haben, reden Sie mit deren Besitzern, aber lassen Sie Ihre Wut nicht an einem wehrlosen Tier aus. Vielleicht müssten Sie sich auch einmal Gedanken darüber machen, dass solche Köder nicht nur in Hundemägen landen, sondern dass u.U. auch Wildtiere sie fressen und dann noch elendiglicher zugrunde gehen als der Hund, der vielleicht noch vom Tierarzt behandelt werden kann. Sie sollten sich einfach nur schämen!

Verena Gabriel, Cham