Vortritt missachtet: Kollision zwischen zwei Autos in Cham Am Dienstagabend kam es in Cham zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein Lenker hatte einen Vortritt missachtet.

Beide Autos mussten nach dem Zusammenprall abgeschleppt werden. (Bild: Zuger Polizei)

(pd/elo) Der Unfall ereignete sich um zirka 16.45 Uhr in Cham. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz aus in die Hinterbergstrasse einbiegen. Dabei übersah er das Auto einer 43-jährigen Frau, welche in Richtung Einkaufszentrum Zugerland unterwegs war. Die beiden Autos prallten zusammen.

Die 43-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der 27-Jährige sowie seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.