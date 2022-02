Leserbrief Ein Votum zur Unterägerer Wahl Zum zweiten Wahlgang der Gemeinderatswahl in Unterägeri vom 6. März

Wählen kann man nur, wenn eine Auswahl gegeben ist. Die Mitte-Partei und die SVP haben dies im ersten Wahlgang ermöglicht. Der zweite Wahlgang ist die konsequente Umsetzung der Haltung, dass politische Ämter per Volkswahl besetzt werden sollten. Dies verdanken wir Andreas Koltszynski. Er handelt nach dem Motto «Wer A sagt, muss auch B sagen». Er muss zwar nicht, aber er will auch B sagen, ist also hoch motiviert, sich in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen. Aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Werdeganges (unter anderem Ausbildung zum Linienpilot, Turn- und Sportlehrer) verfügt er auch über die entsprechenden Kompetenzen. Aus indirekter Erfahrung weiss ich, wie anspruchsvoll ein Auswahlverfahren bei angehenden Linienpiloten ist. Nebst Sachkompetenzen werden auch die Belastbarkeit, die Entscheidungsfähigkeit unter Stress und die Zusammenarbeit speziell getestet. Entscheiden und Ausführen sind auch für Gemeinderäte wichtig. Wenn die Person dann auch noch verlässlich, bescheiden und sympathisch ist, dann hat sie nicht nur meine Stimme verdient.

Paul Portmann, Unterägeri