Wachstum Unterägeri begrüsst seine 9000. Einwohnerin Die Gemeinde hat kürzlich die Marke geknackt.

Die Neuzuzügerin Frau Wang und Gemeindepräsident Josef Ribary posieren fürs Foto. Bild: PD

(rh) Die Gemeinde Unterägeri ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Jüngst konnte die Einwohnerkontrolle die 9000ste Einwohnerin anmelden. Der Gemeindepräsident Josef Ribary liess es sich trotz Corona nicht nehmen, die Neuzuzügerin persönlich vor dem Gemeindehaus zu begrüssen und sie in ihrer neuen Wahlheimat herzlich willkommen zu heissen. Unter Einhaltung der geltenden Massnahmen wurden für das Foto die Schutzmasken entfernt – ein Lächeln verbindet, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Und weiter: «Wir wünschen Frau Wang einen guten Start im neuen Zuhause!»