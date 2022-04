Waffenerwerb Kanton Zug registriert eine leichte Zunahme bei den Gesuchen für den Waffenkauf Einige Städte und Kantone verzeichnen einen sprunghaften Anstieg der Gesuche für einen Waffenerwerbsschein.

Seit dem Überfall der Ukraine durch die russische Armee Ende Februar stiegt laut einer Meldung von SRF in einigen Städten der Schweiz die Zahl der Gesuche für Waffenerwerbsscheine sprunghaft an. Gemäss SRF beispielsweise in Winterthur und in der Stadt Zürich.

Waffen können in der Schweiz nur auf Gesuch hin von Personen erworben werden. Symboldbild: Felipe Dana / AP

Die Zuger Polizei kann auf Anfrage zu den aktuellen Zahlen bezüglich Gesuchen keine Angaben machen. Nimmt man die Statistik der Zuger Polizei aus dem Jahr 2020 und die durch den Polizeisprecher kommunizierte Zahl für 2021, ergibt sich eine marginale Steigerung.

Für 2020 weist die Zuger Polizei 679 Gesuche für einen Waffenerwerbsschein aus. 2021 wurden laut Frank Kleiner 694 Gesuche bewilligt. «Im Vergleich zum Vorjahr wurde bei den Gesuchen eine Zunahme von 2 Prozent verzeichnet», führt der Polizeisprecher aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren sind 2021 die meisten Gesuche für Waffenerwerbsscheineeingegangen eingegangen. 2016 waren 587, im Jahr darauf 596, 2018 wurden 554, im Jahr 2019 653 und 2020 wurden 679 Gesuche für einen Waffenerwerbsschein eingereicht. Die prozentual höchste Zunahme wurde mit 4 Prozent zwischen 2019 und 2020 verzeichnet.

Zudem kann die Zuger Polizei offenbar – im Gegensatz zur Aargauer Kantonspolizei – keine Aussagen dazu machen, welche Personengruppen die meisten Gesuche stellen. Corina Winkler, Kommunikationschefin der Kantonspolizei Aargau, sagt gegenüber SRF zwar, spezielle Personengruppen könnten nicht identifiziert werden. Aber: «Was wir jetzt feststellen, ist, dass es sehr viele Leute sind, die noch keine Waffe besitzen beziehungsweise eingetragen haben.»

Grund für den Erwerb bleibt meist unklar

Was zum Anstieg der Gesuche zwischen 2020 und 2021 geführt hat, ist unbekannt. Laut Kleiner wäre es spekulativ seitens der Polizei, einen Grund dafür zu nennen. Zwar gibt es auf dem entsprechenden Gesuchsformular des Bundesamts für Polizei eine Zeile, auf welcher der Erwerbsgrund beschrieben werden soll. Diese Zeile bleibe aber meist leer, was entsprechende Rückschlüsse auf die Motive verunmöglicht oder mindestens erschwert.

Gemäss Frank Kleiner gilt es laut Waffengesetz, Artikel 8, diverse Voraussetzungen mitzubringen, wenn eine Person auf Gesuch hin eine Waffe erwerben möchte.

So müssen Gesuchstellende mindestens 18 Jahre alt sein, nicht unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. Es darf kein Anlass zur Annahme vorliegen, dass die Person sich oder Dritte mit der Waffe gefährdet. Ausserdem darf die Person nicht im Strafregister verzeichnet sein wegen gewalttätiger oder gemeingefährlicher Handlungen oder wegen wiederholt begangener Verbrechen oder Vergehen.