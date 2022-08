Wahlen 2022 Der Sinn fürs Wesentliche geht im Stadtparlament zunehmend verloren Die gewählten Personen des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug sorgen oft mit ihren eigenen Vorstössen für längere Sitzungsabende. Mit einer Ausnahme in der Ende 2022 auslaufenden Legislatur scheinen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte das Finden eines Kompromisses durch Maximalforderungen zu torpedieren.

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug an seiner ersten Sitzung nach den Wahlen 2018. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Januar 2019)

Am 1. Februar 2023 ist die Institution Grosser Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) auf den Tag genau 60 Jahre alt. Das Frauenstimm- und Wahlrecht im Bund und im Kanton winkten die Zuger Stimmbürger erst am 7. Februar 1971 durch. Bis dahin blieben die 40 gewählten Männer unter sich. Thomas Glauser schreibt in seinem Buch «Die Stadtmacher – 50 Jahre Grosser Gemeinderat der Stadt Zug» von «einer mehrjährigen Baustelle». Triebfeder für das Parlament war ein Vorstoss des FDP-Kantonsrats Fritz Glättli.

Bei der entscheidenden städtischen Abstimmung zur Schaffung eines Grossen Gemeinderats am 2. Oktober 1960 nahmen 32 Prozent der Zuger teil. Der Votum war aber eindeutig. Bei den Wahlen zum ersten Stadtparlament lag die Stimmbeteiligung bei 80 Prozent.

Im Parlament können Geschäfte «ausführlich behandelt» werden

Bei der Einführung des Stadtparlaments hatte Zug rund 18'000 Einwohner. Diesen Schwellenwert hat Zugs Nachbargemeinde Baar schon längst überschritten. Ein Parlament dürfte es dort aber noch länger nicht geben. An der Baarer Rechnungsgemeinde am 15. Juni 2022 nahmen zum Beispiel nahmen 119 Personen im stimmfähigen Alter teil. Das entsprach 0,67 Prozent der stimmberechtigten Personen.

Ein weiteres Argument für die GGR-Forderer war, dass es an einer Gemeindeversammlung an der Zeit fehle, so schreibt Glaus an einem anderen Ort, die «Geschäfte ausführlich zu behandeln».

In solchem Tun erreichen die Stadtparlamentarier oftmals Höchstnoten. Die wiederholte Wiederholung zu wiederholen, wiederholt sich bei gewissen Themata. Jede Person will sich noch äussern, obwohl längst alle Argumente auf dem Tisch liegen. Gerade so, als würden die vom Volk abgesandten Personen nach gesprochenen Zeilen bezahlt.

Angeregte Debatte zum Kauf des Zurlaubenhofs

Bei den ab und an übervollen Traktandenlisten des Stadtparlaments geht gern vergessen, dass gewisse abzuarbeitende Geschäfte auf der Traktandenliste auch anderweitig zu klären gewesen wären. Aber natürlich steckt dahinter erwiesenermassen politisches Kalkül. Redezeit ist Werbezeit. Das Stadtparlament redete ausgiebig über ein neues Kulturreglement, neue Schulhäuser oder Betreuungsgutscheine.

In der aktuellen Zusammensetzung hat das Zuger Stadtparlament sich wiederholt mit der Bossard-Arena befasst und das mit engagierten wie auch emotionalen Voten.

Euphorisiert war der GGR hingegen beim Kauf des Zurlaubenhof-Grundstücks. Da haben parteiübergreifend die Dankesadressen an den Stadtrat nicht mehr enden wollen. Die Liegenschaft ist eine Perle, die es zu erhalten gilt. Erstaunlich ist dabei eigentlich nur, dass von keiner Seite die Frage kam: Wäre diese Summe (70 Millionen) auch zum Bau von in der Stadt dringend notwendigen Wohnungen nutzbar gewesen? Wie, ist unklar. 100, 200 Wohnungen?

Die Kompromissbereitschaft sinkt

Genau hinschauen und polemisieren sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Grundsätzlich müssten ja die Stadtparlamentarier darauf erpicht sein, den Kompromiss zu suchen. Diese Fähigkeit bleibt aktuell viel zu oft im Morast stecken.

Eine schweigende Mehrheit zeigte sich zum Beispiel bei den Wahlen am 7. Oktober 2019. Bei den Wahlen zum GGR nahmen damals 44,88 Prozent teil. Das entsprach praktisch der Stimmbeteiligung bei zwei Wochen vorher stattfindenden eidgenössischen Wahlen.

In diesem Jahr liegt zwischen Abstimmung und Wahl nur noch eine Woche. Will heissen, es liegen in den Haushalten für längere Zeit zwei graue Couverts herum. Insgesamt können die Wählerschaften aus 130 Namen auswählen. Es sind 40 Plätze zu vergeben. Der aktuelle GGR setzt sich wie folgt zusammen: FDP (10 Sitze), SVP (8 Sitze), Alternative – die Grünen (4), SP (6), CVP (6) CSP (3) und Grünliberale (3).

Die langjährige Erfahrung zeigt, dass sich Gewinne und Verluste im marginalen Rahmen bewegen. Das dürfte auch bei den Wahlen am 2. Oktober 2022 nicht anders sein.