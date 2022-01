Wahlen 2022 Die Mitte schickt Urs Raschle ins Rennen ums Zuger Stadtpräsidium Der amtierende Vorsteher des Departements Soziales, Umwelt, Sicherheit tritt auch zur Wiederwahl als Stadtrat an.

Die Mitte der Stadt Zug hat am Donnerstag, 27. Januar, Urs Raschle als Kandidaten für das Stadtpräsidium und den Stadtrat nominiert. Die Nomination erfolgte einstimmig. Raschle (44) ist seit 2015 im Stadtrat und steht dem Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS) vor.

Manuela Leemann und Michael Felber, Co-Präsidium Die Mitte – Stadt Zug, überreichen dem durch die Parteiversammlung einstimmig nomierten Stadtratspräsidenten symbolisch einen Dirigentenstab für seinen Wahlkampf. Bild: PD

«Urs Raschle hat unsere Parteimitglieder mit seinem souverän mit seinem Auftritt und der Präsentation seiner Ziele überzeugt», wird Co-Präsidentin Manuela Leemann in einer Mitteilung der Partei zitiert. Stadtdrat Urs Raschle führt sein Departement seit 8 Jahren erfolgreich und ist bereit, das Präsidium zu übernehmen. «Ich freue mich sehr, diese neue Herausforderung anzupacken» erklärt Raschle nach seiner erfolgreichen Nomination.

In der gut besuchten Parteiversammlung im Siehbachsaal hat er die vielen und auch kritischen Fragen der Parteimitglieder zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Zug ausführlich beantwortet. In seinem Wahlkampf wird er durch das Wahlkampfteam der Mitte – Stadt Zug unterstützt, heisst es in der Mitteilung weiter. «Ich nehme Urs Raschle als Teamplayer wahr und bin überzeugt, dass er die richtigen und wichtigen Schwerpunkte setzen wird», ist Michael Felber, Wahlkampfleiter und Co-Präsident überzeugt. Raschle freut sich mit allen Kandidierenden der Mitte Stadt – Zug den Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen, dass die Werte der Mitte «Solidarität» – «Freiheit» – «Verantwortung» wichtiger denn je sind. (haz)