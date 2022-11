Wahlen 212 Stimmen entscheiden: André Wicki (SVP) ist neuer Stadtpräsident von Zug André Wicki (SVP) holt knapp mehr Stimmen als Barbara Gysel (SP). Das Ergebnis ist historisch.

Ist neuer Stadtpräsident von Zug: André Wicki (SVP). Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2022)

gewählt

Damit geht das Stadtpräsidium zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Zug in SVP-Hände. Die Stimmbeteiligung betrug 50,8 Prozent. André Wicki übernimmt das Stadtpräsidium per 1. Januar 2023 vom zurücktretenden Karl Kobelt (FDP).

Im ersten Wahlgang hatte Gysel noch die meisten Stimmen geholt, allerdings verpassten alle Kandidierenden das absolute Mehr. In der Folge zogen sich Urs Raschle (Mitte) und Eliane Birchmeier (FDP) zugunsten von Wicki zurück, der nur 15 Stimmen hinter Gysel gelegen hatte. FDP und Mitte sprachen sich für den SVP-Kandidaten aus, um das Stadtpräsidium in bürgerlicher Hand zu halten. (rem)