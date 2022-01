Wahlen Die Alternativen – die Grünen Baar nominieren André Guntern für den Gemeinderat André Guntern stellt sich an den Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober 2022 zur Wahl. Er ist Präsident der Baarer ALG und von Pro Nature. Der Politiker soll Gemeinderatssitz der zurücktretenden Berty Zeiter verteidigen.

André Guntern. Bild: PD

«Die kürzlich vom Gemeinderat verabschiedete Raumentwicklungsstrategie zeigt es deutlich: Die Gemeinde steht in den nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen. Baar braucht eine Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, die nachhaltig ist und Rücksicht auf Mensch und Umwelt nimmt», schreibt Kantonsrat Andreas Lustenberger in einer Medienmitteilung der ALG Baar. Als Mitglied der Planungskommission und des Begleitgremiums zur Ortsplanung kenne André Guntern dazu die wichtigsten Dossiers und Projekte.

Als Raumplaner ist es ihm wichtig, dass die Themen Energiewende sowie Klimaschutz und Klimaanpassung bei allen wichtigen Entscheiden mitberücksichtigt werden: «Baar hat das Potenzial, aus eigener Kraft auf die Herausforderungen der Zukunft zu meistern», wird Guntern zitiert.

Als Forstingenieur und langjähriger Präsident von Pro Natura sind André Guntern ökologische Aufwertungen zur Verbesserung der Biodiversität in Siedlung und Landschaft ein besonderes Anliegen. Das vor drei Jahren beschlossene Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) bietet dazu vielfältige Vorschläge, die im Dialog mit den Grundeigentümern umzusetzen sind.

Auch soziale Themen sind ihm ein Anliegen

André Guntern kenne sich über die Themen der räumlichen Entwicklung hinaus auch in anderen Aufgabenbereichen einer Gemeinde aus, schreibt Lustenberger weiter. Als Mitglied von gemeindlichen Verwaltungsleitungen sind ihm Inhalte und Verfahren aus langjähriger Erfahrung bekannt. Mit einem engagierten, sachlich geführten Wahlkampf wolle Guntern den Sitz der ALG Baar verteidigen und die Umweltpolitik im Baarer Gemeinderat stärken.

Auch die sozialen Themen, welche die zurücktretende Gemeinderätin Berty Zeiter in den letzten zwölf Jahren engagiert geprägt hat, seien André Guntern ein grosses Anliegen. «Stichworte dazu sind die Stärkung von Familien, eine breit ausgerichtete Alterspolitik, die Vereinbarung von Beruf und Familie sowie der preisgünstige Wohnungsbau», so Lustenberger. Zur Gefahr des sozialen Auseinanderdriftens meint Guntern: «Aufgrund der Vielfalt an Nationalitäten und Sprachen hat die Gemeinde eine besondere Verantwortung, sich bei der Integration und Identifikation zu engagieren». Dazu gehörten auch, Vereine und Freiwilligenarbeit in Sport, Kultur und Sozialem zu fördern. Als Klarinettist in der Stadtmusik Zug und Leiter eines Chröpfelimeh-Chors ist André Guntern sowohl Produzent als auch Konsument eines vielfältigen Kulturangebots. (cro)