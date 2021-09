Wahlen Die Zuger Linke greift an: Ein Sitz im Regierungsrat ist das mindeste In einem Jahr finden die Gesamterneuerungswahlen statt. Die Wahl in die kantonale Exekutive will die Linke dazu nutzen, den 2018 verlorenen Sitz zurückzugewinnen. Lieber wären ihr aber zwei.

Die Ausgangslage für die Zuger Regierungsratswahl vom 2. Oktober 2022 präsentiert sich – mindestens für die aktuelle Mandatsträgerin und die aktuellen Mandatsträger – noch ruhig. Vorbehältlich der Entscheide der Nominationsversammlungen der jeweiligen Parteien, ist klar, dass die beiden FDP-Vertreter Baudirektor Florian Weber und der Direktor des Innern, Andreas Hostettler (beide im Amt seit 2019) sich zur Wiederwahl stellen. Ebenso wie die beiden SVP-Vertreter, Finanzdirektor Heinz Tännler (Regierungsrat seit 2007) und Stephan Schleiss, Vorsteher der Direktion für Bildung und Kultur (Regierungsrat seit 2011), wie Tännler für sich und seinen Parteikollegen erklärte.

Der amtierende Zuger Regierungsrat (von links): Andreas Hostettler (FDP), Direktor des Innern; Heinz Tännler (SVP), Finanzdirektor; Martin Pfister (Die Mitte), Gesundheitsdirektor und Landammann; Stephan Schleiss (SVP), Bildungsdirektor; Beat Villiger (Die Mitte), Sicherheitsdirektor; Silvia Thalmann-Gut (Die Mitte), Volkswirtschaftsdirektorin und Statthalterin, Florian Weber (FDP), Baudirektor. Bild: PD

Bedeckt hält sich Die Mitte (früher CVP). Dort scheint einigermassen klar zu sein, dass Sicherheitsdirektor Beat Villiger (im Amt seit 2007) nicht mehr antritt. Er hat bei diversen Gelegenheiten betont, dass die aktuelle seine letzte Amtszeit sei; offiziell gemacht wurde dies durch die Partei und ihn selber aber noch nicht. Villiger wäre zum Ende der Legislatur 2019-2022 65 Jahre alt.

Eher sicher scheint, dass Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Die Mitte, im Amt seit 2019) und Landamman und Gesundheitsdirektor Martin Pfister (Die Mitte, im Amt seit Februar 2016) eine weitere Amtszeit anstreben. Die Mitte wird laut Wahlkampfleiter Matthias Zoller voraussichtlich Anfang Oktober mitteilen, ob sie versuchen wird, die aktuell drei Sitze in der Regierung zu verteidigen und mit wem.

Zuger Linke strebt zwei Sitze an

Kämpferisch gibt sich gut ein Jahr vor den kantonalen Gesamterneuerungswahlen die Zuger Linke. «Die Alternative-die Grünen/CSP und die SP sind sich einig, dass die Linke auf allen Ebenen im Kanton Zug untervertreten ist und es ein stärkeres Gegengewicht zur dezidierten Wirtschaftspolitik der bürgerlichen Parteien braucht.» Und weiter: «Zwei linke Sitze im Regierungsrat wären angemessen, eine linke Vertretung ist das absolut Notwendige für die Repräsentation. Um dies zu erreichen, werden wir bei den Wahlen 2022 wiederum eng zusammenzuarbeiten; die Gespräche dazu laufen.»

Die vereinigte Zuger Linke begründet ihren Anspruch damit, dass rund ein Drittel aller Stimmberechtigten im Kanton Zug regelmässig links stimmen. Dieser Teil der Bevölkerung sei in den Behörden nicht in dem Masse vertreten, wie er es sein sollte. «Bei einer Vakanz im Regierungsrat fordern wir die bürgerlichen Parteien auf, sich auf Ihre Aussagen zum freiwilligen Proporz sowohl beim damaligen Wahlsystemwechsel 2013 (Majorzwahl) als auch nach den Wahlen 2018 zu besinnen. 2013 hiess es: Der freiwillige Proporz funktioniere. 2018 dann: Es sei nicht gut, dass die Linke nicht mehr in der Regierung vertreten sei, schreibt die Zuger Linke auf Anfrage. Zu vernehmen war dies damals von der FDP über die GLP und Mitte bis zur SVP. Die Linke im Kanton Zug fordert die bürgerlichen Kräfte auf, «auf mindestens zwei Sitze zu Gunsten der sozialen und ökologischen Kräfte in unserem Kanton zu verzichten.»

Das Minimalziel der Linken ist die Rückeroberung des seit dem Rücktritt Manuela Weichelts (ALG) Ende 2018 von der Mitte gehaltenen Sitzes. Konkret müsste dies am ehesten bedeuten, dass die Linke ihre Kräfte bündelt, sich auf eine, maximal zwei gemeinsame Kandidaturen einigt und nicht, wie bei den letzten Wahlen getrennt in die Wahl geht. Betrachtet man die Stimmen, die die linke Kandidatin Barbara Gysel (SP, 13'171 Stimmen) und der linke Kandidat Andreas Hürlimann (ALG, 12'856 Stimmen) erhalten haben, dann dürfte es bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag für mindestens einen Sitz reichen. Gysel und Hürlimann erreichten am 7. Oktober 2018 zwar das absolute Mehr (11'407 Stimmen), schieden jedoch hinter Florian Weber (15'087 Stimmen) als überzählig aus. Sie verfehlten den Einzug in die Regierung also um 1916 (Gysel), respektive 2231 Stimmen (Hürlimann).