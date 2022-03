Leserbrief Wahltag ist Zahltag Lesermeinungen zu den politischen Diskussionen um die Zukunft der Bossard-Arena

Als der EVZ 2021 nach Jahren des Wartens endlich wieder den Meistertitel gewann, stand die ganze Bevölkerung unter Strom. Die Kulturinstitution schlechthin zog den Kanton in seinen Bann und sorgte für tolle Stimmung. Ein Jahr später ist die Euphorie zumindest im Zuger Stadtparlament verflogen. Streitpunkt ist die Stadionerweiterung, die der EVZ selber berappen will. Mit der negativen Kenntnisnahme des Zwischenberichts vom Stadtrat zur Stadionerweiterung wirft man die jahrelange Planung zurück und bremst den Meister neben dem Eisfeld aus. Dies obwohl ein erster Zwischenbericht im Mai 2021 positiv zur Kenntnis genommen wurde und die Leitung des EVZ sich von Anfang an kompromissbereit zeigte.

Ich frage mich, wieso die Bedenken des Parlaments nicht schon früher im Prozess erhoben wurden, und bin enttäuscht über die bremsende Haltung, denn so kann der EVZ nicht gedeihen. Es ist zu hoffen, dass der Stadtrat zusammen mit dem EVZ nun schnell eine neue Lösung findet und das Stadtparlament in Zukunft pragmatisch mitwirkt. Der EVZ soll seine Ressourcen nicht mit politischem Geplänkel vergeuden müssen, sondern die Energie für einen weiteren Meistertitel investieren können.

Gian Brun, EVZ-Fan und Co-Präsident der Jungfreisinnigen Kanton Zug, Hünenberg

«Wir sind ein Stadtparlament und keine Fankurve», sagte ein GLP-Vertreter im Grossen Gemeinderat. Wow, das sitzt. Dabei geht jedoch vergessen, dass EVZ Fans auch Wählerinnen und Wähler sind und im Herbst Gesamterneuerungswahlen anstehen. Wie heisst es noch: Wahltag ist Zahltag?!

Werner Feusi, Baar