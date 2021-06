Walchwil Der Stromlieferant WWZ räumt Bedenken bezüglich 5G-Antennen aus Die Gemeindeversammlung folgt allen Anträgen des Gemeinderats. Jener ist bei der Verwendung des Ertragsüberschusses neue Wege gegangen.

Das Jahr 2020 war ein erfolgreiches für die Gemeinde Walchwil. Bild: Matthias Jurt (12. August 2020)

In Walchwil sind laut Daten des Bundesamts für Strassen die Fahrzeuge mit dem höchsten CO 2 -Ausstoss im Kanton Zug eingelöst. Demgegenüber steht keine einzige öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge – aber nicht mehr lange. Der Gemeindepräsident Stefan Hermann erwähnte im Rahmen der Gemeindeversammlung (GV) vom Mittwoch nämlich die baldige Einweihung zweier solcher Stromtankstellen beim Bahnhof, dies in Zusammenarbeit mit der WWZ AG.

Die Beschlüsse Die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 23. Juni, beschloss Folgendes: Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung; Änderung des Reglements über die Schulzahnpflege; Erneuerung des Konzessionsvertrags mit dem Stromlieferanten WWZ AG; Zustimmung zur Rechnung 2020 sowie der Verwendung des Ertragsüberschusses.

Die grosser Zuger Energielieferantin war zudem Partei bei einem Traktandum (siehe Box). Der Gemeinderat strebte – vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Strommarktliberalisierung für Haushalte sowie kleinere und mittlere Betriebe – eine Erneuerung des Konzessionsvertrags mit dem Unternehmen an. Die 61 Walchwiler Stimmberechtigten gaben dafür grünes Licht. Der WWZ-Geschäftsführer Andreas Widmer beantwortete eine Frage der SP-Ortssektion, die den neuen Vertrag augenscheinlich aufmerksam gelesen hatte: Steht der Begriff «Fernmeldedienste» im Zusammenhang mit der vielerorts umstrittenen 5G-Mobilfunktechnologie? Widmer verneinte dies klar.

Keine Fragen lösten hingegen die Änderungen im Reglement über die Schulzahnpflege aus. Diese wurden von Bildungsvorsteher Manuel Studer (CVP) bemerkenswert launig, da mit vielen themenbezogenen Wortspielen, präsentiert.

Nicht alles fliesst ins Eigenkapital

Studers Parteikollege und Gemeindepräsident Stefan Hermann erläuterte abschliessend die Rechnung 2020. Dass diese durchgewunken wurde, war nicht überraschend: Die Gemeinde nahm – vor allem wegen deutlich höheren Steuereinnahmen und tieferen Ausgaben – rund 5,4 Franken ein. Das sind fast 4 Millionen mehr als budgetiert. Da lohnt es sich offensichtlich, neue Wege zu gehen. Denn satt wie üblich alles dem Eigenkapital zuzuweisen, werden 2,9 Millionen Franken für Vorfinanzierungen von Abschreibungen beim geplanten neuen Werkhof sowie beim Schulraum aufgewandt.

Schliesslich schafften es wohl die meisten Fussballinteressierten unter den GV-Besuchern auf den Anstoss der 21-Uhr-Spiele an der Europameisterschaft nach Hause. Das ist bei Walchwiler Sommer-Gemeinde-Versammlungen keine Seltenheit, berücksichtigt man die Tatsache, dass diese Ausgabe mit 47 Minuten verhältnismässig lange dauerte.

Apropos Sport: Die Velofahrerin Fiona Zimmermann (zweifache Schweizer U19-Meisterin) und die Rollstuhl-Tennis-Spielerin Angela Grosswiler (Schweizer Interclub-Meisterin) wurden von der Versammlung für ihre Erfolge mit Applaus bedacht. Die offizielle Ehrung soll jedoch erst an der nächsten Gemeindeversammlung erfolgen – wenn möglich stilecht inklusive Apéro.