Walchwil: Ein Mann findet Geld und übergibt es der Polizei

Ein Bürger entdeckte am Freitag, 21. Dezember, um 16.30 Uhr, in der Gemeinde Walchwil einen grösseren Geldbetrag am Boden. Laut der Mitteilung der Zuger Polizei am 24. Dezember hat der ehrliche Finder das Geld am nächsten Morgen der Polizei übergeben. Diese sucht nun die Besitzerin oder den Besitzer des Geldes.

Wer das Geld verloren habe und dies glaubhaft darlegen könne, sei gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (Telefon 041 728 41 41), heisst es weiter in der Mitteilung. (mua/PD)