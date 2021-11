Walchwil Eine Alternative zum traditionellen Räbeliechtli-Umzug Der Lichterabend der Schule Walchwil fand pandemiebedingt einmal etwas anders statt. Eines aber blieb gleich: Walchwil leuchtete.

Statt Räbeliechtli: Kinder der Spielgruppen, Kindergärten und Unterstufe aus Walchwil stellen ihre selbst gebastelten Laternen im Dorf aus. Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 18. November 2021)

Einzigartige, farbige Vögel und Eulen, Laternen mit Federn geschmückt, erleuchten die kühle Novembernacht auf dem Vorplatz des Altersheim Mütschi in Walchwil. Eine kleine Gruppe von Menschen betrachtet die Kunstwerke der Spielgruppenkinder und lauscht der weihnachtlichen Musik, welche das Saxofon-Ensemble der Musikschule zum Besten gibt. Am Mittwoch, 18. November, präsentiert die Schule Walchwil, den sonstigen Lichterumzug, auf eine andere Art.

Gebastelte Fackeln ersetzen die Räbeliechtli

Am Donnerstagabend werden an verschiedenen Stationen, im Walchwiler Dorfkern, selbst gebastelte Laternen und Lichter der Spielgruppen, der Erst- und Zweitklässler präsentiert. Während andere Gemeinden des Kantons Zug aufgrund der Pandemie den Räbeliechtli-Umzug verkleinern oder gänzlich darauf verzichten, hat sich die Walchwiler Schule für Ihren Lichterumzug eine originelle Alternative ausgedacht.

«Seit siebzehn Jahren ist der Lichterumzug eine bewährte Tradition. Ganz darauf verzichten wollen wir nicht», sagt Fabian Ziegler, Schulleiter der Unterstufe Walchwil. Doch nicht nur das Konzept des Anlasses ist dieses Jahr anders. Auch die zum Teil noch geschnitzten «Räbeliechtli» werden komplett durch verschiedenste selbstkreierte Laternen ersetzt.

Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 18. November 2021)

«Vor der Pandemie-Zeit, wurde der Kindergarten beim ‹Räben-Schnitzen› von den Fünft- und Sechstklässlern unterstützt. Da dies dieses Jahr nur erschwert möglich gewesen wäre, haben wir, passend zum Jahresthema «Wald», Fackellaternen gebastelt», verrät Kindergartenlehrerin Sibylle Risi Schütte.

Da die Laternen und Lichter dieses Jahr nicht tragbar sein müssen, konnten die Lehrer und Kinder ihrer Kreativität freieren Lauf lassen. Mit einfachen Mitteln wie Glas, PET, Holz, Papier, Filz, Federn und bunten Farben, entstanden verschiedenste Kunstwerke. Fliegenpilze- und Hühner-Laternen, Fackeln, schlichte Laternen mit Herbstblätter und hübschen Bändern geschmückt, bis zu kunstvollen, farbverspritzen PET-Lichterketten erhellen und schmücken Walchwil für einen Abend.

Lichterweg beliebter als Lichterumzug

Gross und Klein, geniessen den entspannten voradventlichen Spaziergang durch Walchwil. Der eine oder andere trägt auch eine selbst gebastelte Laterne mit sich, sei es ein traditionelles «Räbeliechtli» oder ein Licht in Form eines selbst gebastelten Waschbären, die Kreativität fehlt auch bei den Besuchern nicht. Ein hübsch gezeichnetes Plakat hilft bei der Orientierung und weist auf die verschiedenen Standorte, der ausgestellten Lichter hin. Der Besucher ist frei, die verschiedenen Stationen auf seine Weise abzulaufen, somit können auch grössere Menschenansammlungen verhindert werden. Viele der Anwesenden finden diese Art von Anlass entspannter, als den traditionellen Lichterumzug selbst. So auch Kindergärtnerin Sibylle Risi Schütte. «Vor Ort hat man mehr Zeit, um mit den Eltern zu schwatzen. Die Kunstwerke der Kinder sind schön ausgestellt, so können diese in Ruhe bestaunt werden».

Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 18. November 2021)

Der ganze Anlass wird von der Musikschule mit Saxofon- und Trompeten-Ensembles unter der Leitung von Norbert Kiser und Iwan Weiss untermalt, welche von Standort zu Standort wandern und für die Betrachter der Kunstwerke weihnachtliche Stücke spielen.

«Die Idee des Anlasses sei bereits letztes Jahr entstanden. Aufgrund schlechten Wetterverhältnissen konnte diese jedoch nicht umgesetzt werden. Das Konzept, hat uns so gefallen, dass wir uns entschieden, den Lichterabend dieses Jahr durchzuführen», erzählt Denise Hürlimann, Primarlehrerin und Organisatorin von «Walchwil leuchtet».

Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 18. November 2021)

«In welcher Form der Lichterabend nächstes Jahr durchgeführt wird, stehe noch offen. Auf jeden Fall besteht die Hoffnung, wieder Ess- und Getränkestände miteinbeziehen zu können», verrät uns Denise Hürlimann.