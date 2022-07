Walchwil Umgebaute Filiale der Zuger Kantonalbank wiedereröffnet Nach rund vier Monaten Bauzeit wird am Montag, 11. Juli, die Geschäftsstelle der Zuger Kantonalbank in Walchwil wiedereröffnet. Während der Eröffnungswoche können Besucherinnen und Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Geschäftsstelle Walchwil der Zuger Kantonalbank in neuem Glanz. Bild: PD

Die Zuger Kantonalbank investiert in ihr Geschäftsstellennetz und stärkt die persönliche Beratung. Die Standorte in den elf Zuger Gemeinden werden seit 2019 etappenweise modernisiert und auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Das geht aus einer Mitteilung der Zuger Kantonalbank hervor.

Mit einer zeitgemässen Designsprache, ausgewählten Materialien und einem durchdachten Farb- und Lichtkonzept sorgt die Bank in den neu gestalteten Geschäftsstellen für ein einladendes Ambiente. Nach dem Neubau in Rotkreuz und den Modernisierungen in Cham, Unterägeri, Zug-Herti und Menzingen ist Walchwil der sechste Standort, der in neuem Glanz erstrahlt.

«Wir sind stolz auf das moderne Erscheinungsbild. Die neu gestalteten Räume im Herzen von Walchwil schaffen eine attraktive Begegnungszone. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden in dieser angenehmen Atmosphäre», wird Angela Grossenbacher, Geschäftsstellenleiterin Walchwil, in der Mitteilung zitiert.

Die Geschäftsstelle ist unverändert von Montag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr für spontane Bankgeschäfte geöffnet. Auf Voranmeldung sind Beratungstermine von 7 Uhr bis 19 Uhr möglich. (haz)